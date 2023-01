Goldaktien freundlich

Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.872 auf 1.877 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.882 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.In Berlin werden in der Silvesternacht 145 Personen, darunter 45 Deutsche festgenommen.Nach ausführlicher Aufarbeitung der Vorfälle und Analyse der Problemlage titelt n-tv.de: "Statistik der Berliner Polizei. Festgenommene wegen Böller-Attacken mehrheitlich deutsch" (n-tv.de, 9.1.23).Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar stabil (aktueller Preis 56.280 Euro/kg, Vortag 56.131 $/oz). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 ( www.smartinvestor.de ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber kann zulegen (aktueller Preis 23,88 $/oz, Vortag 23,57 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.084 $/oz, Vortag 1.078 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.708 $/oz, Vortag 1.719 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1% zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 79,56 $/barrel, Vortag 79,39 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,0% oder 2,6 auf 134,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigt B2 Gold 3,1%. Bei den kleineren Werten können Calibre 13,0%, Equinox 8,5% und Vista 8,3% zulegen. Belo Sun gibt 6,3% nach. Bei den Silberwerten steigen Excellon 7,0%, Minaurum 5,3% und Endeavour 5,1%. Santacruz geben 4,9% und Metallic 4,6% nach.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Sibanye steigen 3,0% und Anglogold 2,9%.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Westgold 9,1%, Aurelia 7,4% und Dacian 4,8%. Bei den Explorationswerten verbessert sich Bulletin 4,8% (Vortag +4,6%). Legend fallen 8,3%, Prodigy 7,7% und Stavely 6,7%. Bei den Metallwerten können Independence Group 5,2% und Mt Gibson 5,0% zulegen.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,6% auf 191,38 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+9,1%), Aris (+8,9%) und Equinox (+8,5%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Image (-3,9%). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Index leicht nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 0,6% auf 171,41 Euro und entwickelt sich besser als der Xau-Index (-2,7%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,2% (Xau-Index -3,1%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 71,4% vom Xau-Index (3,3%) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 133,7 auf 133,0 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,9% auf 46,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+9,1%), Aurelia (+7,4%) und Minaurum (+5,3%). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Santacruz (-4,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index zulegen.In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verbessert sich der Fonds um 1,0% auf 43,76 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Index (-2,6%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,7% (Hui-Index -5,7%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 152,6 auf 158,0 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,0% auf 59,65 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Pearl Gull (+25,0%), Aeris (+7,4%) und Aurelia (+7,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Matador (-3,7%) und Odyssey (-2,5%). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Index nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.12.22 verliert der Fonds 1,0% auf 52,57 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-3,5%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 14,6% (TSX-Ventureindex -39,3%). Das Fondsvolumen erhöht sich druch Zuflüsse von 17,8 auf 18,8 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbH