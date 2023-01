Weltbank warnt vor Rezession

Die Weltbank warnt in einem aktuellen Bericht mit dem Titel "Global Economic Prospects" vor einem Abrutschen der Weltwirtschaft in eine Rezession. Als Gründe nennt sie das sich das stark verlangsamte Wachstum und die weiterhin fragilen wirtschaftlichen Bedingungen.In dem Bericht zu den die globalen Wirtschaftsaussichten hat die Weltbank ihre Schätzung für das globale Wachstum für 2023 auf 1,7% gesenkt. Dies ist ein Rückgang gegenüber den noch vor sechs Monaten erwarteten 3%. Für 2024 sieht die Organisation ein Wachstum von 2,7%.Die Ursachen für die dramatische Verlangsamung sind laut Weltbank die hartnäckige Inflation, die hohen Zinsen, die geringeren Investitionen und der Krieg in der Ukraine. Außerdem gebe es eine Reihe von Auslösern, die die Weltwirtschaft in diesem Jahr leicht in eine Rezession stürzen könnten. Dazu gehören eine unerwartet hohe Inflation, plötzliche zusätzliche Zinserhöhungen, ein Wiederaufflammen der COVID-19-Pandemie oder erneute geopolitische Spannungen.Den Bericht finden Sie hier zum Download © Redaktion GoldSeiten.de