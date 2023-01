RBC Capital Markets: Goldpreisprognose für 2023 angehoben, rechnet mit Rückgang der aktuellen Preise

Die Investmentbank RBC hat ihre Goldpreisprognosen für 2023 um 1% angehoben und erwartet im Gesamtjahr nun einen Durchschnittskurs von 1735 US$/oz. Dies berichtet die Webseite Stockhead . Im ersten Quartal erwartet die Bank demnach einen Durchschnittspreis von 1780 US$/oz. Im vierten Quartal sehen sie einen Rückgang auf 1700 US$/oz, einen Kurs, der ihrer Meinung nach auch 2024 Bestand haben könnte.Alex Barkley von RBC bekräftigt, dass Gold nach wie vor eine wichtige strategische Anlageallokation gegen Marktrisiken wie den Krieg in der Ukraine darstelle, aber bei Preisen von über 1870 US$/oz bestehe seiner Meinung nach die Gefahr, dass sie bereits zu weit gestiegen sein könnten. "Wir aktualisieren unsere Goldpreisprognosen auf 1.735 US$/oz im Jahr 2023 und 1.700 US$/oz im vierten Quartal. Wir sehen ein besseres makroökonomisches Umfeld für Gold, obwohl sich die Preise angesichts des erheblichen Gegenwinds in der Vergangenheit durchaus als widerstandsfähig erwiesen haben," heißt es in einem Schreiben.© Redaktion GoldSeiten.de