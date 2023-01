Nouriel Roubini warnt vor Megabedrohungen

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Nouriel Roubini über die aktuellen Entwicklungen weltweit. Der CEO von Roubini Macro Associates und emeritierte Professor an der NYU Stern School of Business warnt vor zehn "Megabedrohungen", die auf die Welt zukommen, darunter Krieg und Schuldenkrisen. Er glaubt, dass "revisionistische Mächte" wie China, Russland, Iran und Nordkorea den USA und Europa in den kommenden Jahren die Weltherrschaft streitig machen werden.In Bezug auf die Geldpolitik der Federqal Resrve erklärt er, dass die Fed die Zinssätze auf mindestens 6 Prozent anheben müsste, was aber unwahrscheinlich sei, da dies eine "schwere" Rezession und Schuldenimplosionen zur Folge hätte. Er meint, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus umkehren oder zumindest unterbrechen wird.Weiterhin prognostiziert Roubini, dass Anleger in Scharen in Gold strömen werden, so dass der Preis des gelben Metalls bis 2028 auf 3.000 Dollar steigen wird. "In den nächsten Jahren würde ich erwarten, dass Gold hohe einstellige bis niedrige zweistellige Wachstumsraten aufweisen könnte", sagte er. "Ich erwarte [...] Anstiege um die 10 Prozent pro Jahr in den nächsten fünf Jahren."Inflation, Stagflation und ein Trend zur "Entdollarisierung" werden die entscheidenden Faktoren sein. "Wenn die Konkurrenten der USA sich von Dollar-Anlagen abwenden müssen, weil wir den Dollar zu einer Waffe machen und Sanktionen verhängt werden können, dann ist der einzige internationale Reservewert, der von den USA und dem Westen nicht beschlagnahmt werden kann, nicht der Dollar, der Euro, der Yen oder das Pfund", erklärt er. "Es kann nur Gold sein."Roubini glaubt, dass im Jahr 2023 eine "stagflationäre Depression" beginnen könnte, die sowohl Aktien als auch Anleihen zu Fall bringen würde.© Redaktion GoldSeiten.de