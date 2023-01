Ein Blick auf Dr. Copper

Zu Beginn des neuen Jahres gibt es nur wenige Werte, die sich besser entwickeln als Kupfer. Es stellt sich also die Frage, ob es sich hierbei nur um eine Anomalie handelt oder ob dies der Beginn eines wichtigen neuen Aufwärtstrends bei Rohstoffen ist. Beginnen wir mit einigen Charts. Zunächst sehen Sie hier den aktuellen Kupferkontrakt für den Frontmonat März 23 seit dem Ende des Jahres 2022 und dem Beginn des Jahres 2023. Wie Sie sehen können, hat er seit Jahresbeginn um 8,3% zugelegt... das sind nur sieben Tage.Als Nächstes sollten wir einen breiteren Blickwinkel einnehmen, um zu beurteilen, ob diese Erholung längerfristige technische Auswirkungen hat. Es sieht ganz danach aus, dass dies der Fall ist. Man beachte den Ausbruch über 3,90 Dollar bis 4,00 Dollar sowie das bevorstehende "zinsbullische Kreuz" des 50-tägigen gleitenden Durchschnitts und des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts.Und nun wollen wir den Blick noch weiter ausdehnen und einen Blick auf den Wochenchart werfen. Was ergibt sich daraus? In einem ähnlichen Chartmuster wie bei COMEX-Gold und -Silber werden Sie feststellen, dass Kupfer wieder in seinen Flaggen-/Konsolidierungsbereich zurückgekehrt ist, nachdem es Ende letzten Jahres genau dort Unterstützung gefunden hatte, wo es sie hätte finden sollen, nämlich im Bereich um 3,20 Dollar.Was ist hier also los? Ist dies ein Signal für einen neuen Bullenmarkt bei Rohstoffen? Ist dies ein Zeichen dafür, dass die chinesische Rohstoffnachfrage steigt, nachdem die gescheiterte "Null- COVID"-Politik beendet wurde? Könnten Kupfer und andere Metalle noch in diesem Jahr nach oben ausbrechen und ihren Preisanstieg beschleunigen? Die Antworten auf diese Fragen lauten: Ja, ja und ja. Das Interessanteste an den Rohstoffen im Jahr 2023 ist, dass die nächste Rally vor dem Hintergrund stark fallender und schnell schrumpfender globaler Lagerbestände stattfinden wird. Im Folgenden finden Sie einen Chart zu den fünf wichtigsten Industriemetallen und ihren jeweiligen Lagerbeständen an der Londoner Metallbörse: