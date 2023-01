Industrielle Nachfrage nach Platin  2023 das zweitstärkste Jahr in der Geschichte

Der World Plainum Investment Council hat einen neuen Artikel veröffentlicht, in welchem er für das Jahr 2023 – trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen – für die industrielle Platinnachfrage das zweitstärkste Jahr in der Geschichte der prognostiziert. Den Angaben zufolge erwarte man in diesem Nachfragesegment einen Anstieg um 10% auf 2.316.000 oz. Insbesondere die Glasbranche werde viel Platin nachfragen."Die Robustheit der Prognose für die industrielle Platinnachfrage im Jahr 2023 beruht auf einem starken und diversifizierten Fundament, das sie gut gegen die näheren Rezessionsaussichten abschirmt," heißt es seitens des WPIC.Im Jahr 2021 hatte die industrielle Platinnachfrage mit 2.450.000 oz einen Rekord erreicht. Im Jahr 2022 sank die Nachfrage dann im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf 2.110.000 oz.Den Artikel finden Sie hier zum Download © Redaktion GoldSeiten.de