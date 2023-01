Jeff Gundlach: Zeit Gold zu halten, Renditekurve schreit Rezession

Starinvestor Jeffrey Gundlach sprach am Dienstag in seinem Webcast "Just Markets" über aktuelle Themen der Finanzwelt. Dies berichtet Kitco News . Der CEO von DoubleLine Capital hat in Bezug auf Gold eine optimistische Haltung eingenommen, als das Edelmetall die Marke von 1.800 USD überschritten hatte. Er sieht aktuell einen guten Zeitpunkt für den Kauf und das Halten von Gold."In den letzten zweieinhalb Jahren hat sich der Goldpreis nur seitwärts bewegt. In anderen Währungen hat sich Gold recht gut entwickelt. Und jetzt, da der Dollar schwächer wird, ist Gold zurück und liegt über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt", so Gundlach. Entsprechend ist das gelbe Metall eine seiner Empfehlungen für den Besitz von Vermögenswerten im Jahr 2023.Gold werde in diesem Jahr von einem niedrigeren US-Dollar profitieren, der seinen Höchststand bereits 2022 erreicht habe. Gundlach rechne nicht damit, dass der US-Dollar-Index auf 115 zurückgehen wird.Einer der vielen Indikatoren, die auf eine kommende Rezession im Jahr 2023 hindeuten, sei die Treasury-Renditekurve. "Das Verhältnis von 3-Monats- zu 10-Jahres-Anleihen hat sich vor nicht allzu langer Zeit umgekehrt. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag mehr als 200 Basispunkte über der der 3-monatigen Anleihe", so Gundlach. Weitere Indikatoren, die auf eine drohende Rezession hindeuten, seien der dramatische Rückgang der Sparquote der Verbraucher, das Ausweichen der Verbraucher auf Kreditkarten, der von der Konferenz veröffentlichte Leading Economic Index und die jüngsten ISM PMI-Daten.Gundlach schließe zudem eine negative Inflation nicht aus, da der Verbraucherpreisindex in diesem Jahr sinken werde. "Es ist absurd zu glauben, dass die Inflationsrate von 9,1% auf 2% sinken und dann auf magische Weise dort stehen bleiben würde. Es ist fast wie ein physikalisches Gesetz, wenn man ein Pendel hat. Wenn das Pendel einen Extremwert erreicht hat und sich dann in die andere Richtung bewegt, bleibt es nicht in der Mitte stehen. Es geht über die Mitte hinaus."Im Jahr 2023 sehe der Milliardär gute Chancen in Anleihe: "Der Anleihenmarkt ist nachweislich billiger als der Aktienmarkt, und ich empfehle kein 60-40-Portfolio, sondern eher ein 40-60-Portfolio oder sogar ein 40-25-15-Portfolio, mit Anleihen, Aktien und anderen Dingen", so Gundlach.© Redaktion GoldSeiten.de