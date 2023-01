Chinesische Zentralbank leitet neue Runde Goldkäufe ein

Nach einer mehr als dreijährigen Pause meldet sich Chinas Zentralbank, die People's Bank of China (PBoC), mit der Behauptung zurück, die monatlichen Goldkäufe wieder aufgenommen zu haben. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", aber vielleicht zwei, und nun hat China den zweiten Monat in Folge Daten veröffentlicht, die eine erhebliche Aufstockung der monetären Goldbestände der PBoC zeigen. Die erste monatliche Aktualisierung erfolgte am 7. Dezember 2022, als Chinas staatliche Devisenbehörde (SAFE), die die offiziellen Zahlen zu Chinas Währungsreserven veröffentlicht, zeigte, dass die PBoC im November 2022 ihre monetären Goldreserven um 32 Tonnen aufgestockt hat.SAFE meldet die chinesischen monetären Goldreserven in "Millionen Feinunzen". Der tatsächlich angekündigte Anstieg der monetären Goldreserven zwischen Oktober und November 2022 war von 62,64 Mio. Unzen (1.948 Tonnen) auf 63,67 Mio. Unzen (1.980 Tonnen), was einem Anstieg von 1.030.000 Unzen (oder 32 Tonnen) entspricht. Damals, am 7. Dezember, twitterte BullionStar, dass "diese jüngste Nachricht über die Erhöhung der PBoC-Goldreserven der Beginn eines neuen monatlichen Trends Chinas bei der Ankündigung der monetären Goldanhäufung sein könnte". Einen Monat später hat sich dies tatsächlich bewahrheitet.Die zweite monatliche Aktualisierung der PBoC erfolgte am 7. Januar 2023, als aus der offiziellen Reserveaktualisierung der SAFE hervorging, dass die chinesische Zentralbank im Dezember 2022 weitere 30 Tonnen Gold zu ihren monetären Goldreserven hinzufügte, wobei die Goldbestände der PBoC von 63,67 Mio. Unzen (1.980 Tonnen) auf 64,64 Mio. Unzen (2.010,53 Tonnen) anstiegen. Insgesamt kamen in den letzten beiden Monaten des Jahres 2022 weitere 62 Tonnen Gold zu den angegebenen Beständen der PBoC hinzu.Das letzte Mal, dass China vor November 2022 eine monatliche Aufstockung seiner monetären Goldreserven ankündigte, war vor sage und schreibe 37 Monaten, im September 2019, als die PBoC 190.000 Unzen oder 5,91 Tonnen Gold "aufstockte". Dies war das Ende eines 10-monatigen Zeitraums, in dem die chinesische Zentralbank behauptet hatte, zwischen Dezember 2018 und September 2019 insgesamt 105,8 Tonnen Gold hinzugefügt zu haben. Vor Dezember 2018 war der vorherige Zeitraum, in dem die chinesische Zentralbank monatlich in Folge Gold zulegte, der Zeitraum zwischen Juli 2015 und Oktober 2016, als die PBoC über 16 Monate 194 Tonnen angehäuft haben soll.Sie sehen also, dass China seine veröffentlichten Goldreserven in verschiedenen "aufeinanderfolgenden Monatsfolgen" immer wieder aufgestockt hat. Und China hat nie nur einen Monat lang Gold-"Käufe" veröffentlicht und dann aufgehört. Es hat bisher entweder über einen Zeitraum von 10 Monaten (zwischen Dezember 2018 und September 2019) oder über einen Zeitraum von 16 Monaten (zwischen Juli 2015 und Oktober 2016) Gold hinzugekauft oder es hat am Ende von mehrjährigen Zeiträumen, in denen Goldbarren angehäuft wurden, Aktualisierungen von "großen Brocken" veröffentlicht.Vor Juli 2015 gaben die chinesische SAFE und die PBoC Nachrichten über die Goldakkumulation in "großen Stücken" bekannt. Im Juni 2015 teilte die SAFE mit, dass die PBoC 604,3 Tonnen Gold gekauft habe (in Wirklichkeit wurde das Gold zwischen 2009 und 2015 gekauft). Im April 2009 teilte die SAFE mit, die PBoC habe 454 Tonnen Gold gekauft (das Gold wurde jedoch zwischen 2003 und 2009 erworben). Wenn man noch weiter zurückgeht, so hat die PBoC im 4. Quartal 2002 ihre Goldreserven von 500 auf 600 Tonnen erhöht, während sie im 4. Quartal 2001 ihre Goldreserven von 394 Tonnen auf 500 Tonnen erhöht hat. All dies können Sie dem nachstehenden langfristigen Chart entnehmen: