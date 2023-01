Ist das 60/40-Portfolio ein Ding der Vergangenheit? Nicht so schnell...

Anleger, die ein 60/40-Portfolio verwenden, hatten ein schwieriges Jahr. In der Vergangenheit hat eine Aufteilung von 60% in Aktien und 40% in Anleihen den Anlegern oft geholfen, sich gegen Verluste in einer der beiden Anlageklassen abzusichern. Doch das Jahr 2022 hatte andere Vorstellungen.Unten sehen Sie ein Streudiagramm der Renditen des S&P 500 (x-Achse) und des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (y-Achse), der einen Korb von Staats- und Unternehmensanleihen sowie hypothekarisch gesicherten Wertpapieren abbildet. In den 45 Jahren, in denen Daten vorliegen, ist das Jahr 2022 eines der schlechtesten Jahre für Aktien und das absolut schlechteste Jahr für Anleihen. Staatsanleihen hatten ihr bisher verlustreichstes Jahr.Was bedeutet das für das 60/40-Portfolio? Sollten Anleger im neuen Jahr weiterhin eine Umschichtung auf 60% Aktien und 40% Anleihen vornehmen, oder ist das Modell kaputt? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich vor allem vor Augen halten, dass das 60/40-Modell in erster Linie für langfristige Anleger gedacht ist. Es mag zwar Schluckauf geben - 2002, 2008 und jetzt 2022 -, aber langfristig werden diese durch die Jahre mit besserer Performance geglättet.Zwischen 1977 und 2021 führte die 60/40-Mischung laut Bloomberg-Daten zu einer attraktiven jährlichen Äquivalenzrate (AER) von 11,86% für Aktien und 6,92% für Anleihen. Wenn wir das Jahr 2022 in die Mischung einbeziehen, sinkt die AER leicht auf 11,10% für Aktien und 6,45% für Anleihen. Ich denke also, dass 60/40 für viele Anleger, die einen ausreichend langen Zeithorizont haben und gelegentliche Rückgänge und unerwartete Schwankungen verkraften können, auch in Zukunft funktionieren kann.Natürlich gibt es neben Aktien und Anleihen noch viele weitere Anlageklassen, in die man investieren kann. Dazu gehört auch Gold. Ich habe Anlegern immer empfohlen, 10% ihres Portfolios in Gold zu investieren - 5% in physische Goldbarren und die anderen 5% in hochwertige Goldbergbauaktien, Investmentfonds und ETFs. Ich nenne dies die goldene 10%-Regel. Im Jahr 2022 war Gold eine der besten Anlagen, in die man investieren konnte. Das gelbe Metall blieb im Jahresverlauf mit einem vernachlässigbaren Minus von 0,28% im Wesentlichen unverändert. Und das, obwohl der US-Dollar auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen ist.Und das trotz steigender Anleiherenditen, nicht nur hier in den USA, sondern weltweit. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als der Bestand an negativ verzinsten Staatsanleihen weltweit 10, 15 oder 18 Billionen Dollar betrug? Das war vor nur zwei bis drei Jahren. Heute ist der Anteil der Staatsanleihen, die mit einer negativen Rendite gehandelt werden, offiziell auf 0 Dollar gesunken. Man sollte meinen, dass in diesem Umfeld der Goldpreis leiden würde. Schließlich wirft das Edelmetall keine Erträge ab. Und doch ist Gold unglaublich widerstandsfähig geblieben, wie Sie unten sehen können.Ich glaube, dass sich Gold auch 2023 vergleichsweise gut entwickeln wird, vor allem wenn die Federal Reserve ihren Kurs ändert. Dies scheint jedoch immer unwahrscheinlicher zu werden, da der Arbeitsmarkt in den USA weiterhin überraschend stark ist. Mit dem Bericht des Bureau of Labor Statistics (BLS) vom vergangenen Freitag liegt die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze im Dezember zum sechsten Mal in Folge über 264.000.