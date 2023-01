Caledonia Mining Corporation plc - Mitteilung einer relevanten Änderung an den Hauptaktionär

TR-1: Standard form for notification of major holdings



1. Angaben zum Emittenten

ISIN

JE00BF0XVB15

Name des Emittenten

Caledonia Mining Corporation plc

UK oder Nicht-UK Emittent

UK



2. Grund für die Benachrichtigung

Ein Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändert



3. Angaben zur meldepflichtigen Person

Name

Allan Gray Proprietary Limited

Ort des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)

Kapstadt

Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)

Südafrika



4. Angaben zum Aktionär

Vollständiger Name des/der Anteilseigner(s), falls abweichend von der/den oben genannten meldepflichtigen Person(en)



Ort des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)



Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend)



5. Datum, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurde

10-Jan-2023



6. Datum der Mitteilung des Emittenten

12-Jan-2023



7. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person(en)

. % der mit den Aktien % der Stimmrechte durch Summe aus beiden Gesamtzahl der vom

verbundenen Finanzinstrumente (Summe in % (8.A + Emittenten

Stimmrechte aus 8.B 1 + 8.B 2) 8.B) gehaltenen

(insgesamt 8.A) Stimmrechte



Situation zum Zeitpunkt 11,993200 0,000000 11,993200 2.069.891

des Überschreitens

oder Erreichens der

Schwelle



Position der vorherigen 16,129000 0,000000 16,129000

Meldung (falls

zutreffend)



8. Mitgeteilte Einzelheiten der sich ergebenden Situation an dem Tag, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurde

8A. Mit den Aktien verbundene Stimmrechte

Gattung/Art der Anzahl der direkten Anzahl der indirekten % der direkten % der indirekten

Aktien ISIN-Code Stimmrechte (DTR5.1) Stimmrechte Stimmrechte Stimmrechte

(falls möglich) (DTR5.2.1) (DTR5.1) (DTR5.2.1)



JE00BF0XVB15 2.069.891 11,993200

Zwischensumme 8.A 2.069.891 11,993200%

8B1. Finanzinstrumente gemäß (DTR5.3.1R.(1) (a))

Art des Verfallsdatum Ausübungs-/UmwandlungszeitraAnzahl der Stimmrechte, die % der

Finanzinstruments um bei Ausübung/Umwandlung Stimmrechte

des Instruments erworben

werden können





Zwischensumme 8.B1

8B2. Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Wirkung gemäß (DTR5.3.1R.(1) (b))

Art des Verfallsdatum Ausübungs-/UmwandlungszeitraPhysische Anzahl der % der

Finanzinstruments um Abwicklung Stimmrechte Stimmrechte

oder

Barzahlung





Zwischensumme 8.B2



9. Informationen in Bezug auf die meldepflichtige Person

1. Die meldepflichtige Person wird nicht von einer natürlichen oder juristischen

Person kontrolliert und kontrolliert keine anderen Unternehmen, die direkt oder

indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten halten.

Ultimative Name des % der Stimmrechte, % der Stimmrechte durch Summe aus beiden,

Kontrollperson kontrollierten wenn er die Finanzinstrumente, wenn wenn sie gleich

Unternehmens meldepflichtige sie die meldepflichtige oder höher als die

Schwelle erreicht Schwelle erreichen oder meldepflichtige

oder überschreitet überschreiten Schwelle ist





10. Im Falle der Stimmrechtsvertretung

Name des Vollmachtgebers



Anzahl und % der gehaltenen Stimmrechte



Das Datum, bis zu dem die Stimmrechte gehalten werden



11. Zusätzliche Informationen

Aufgrund einer Änderung der Stimmrechte und nicht aufgrund einer Aktienveräußerung.



12. Datum der Fertigstellung

12. Januar 2023



13. Ort der Fertigstellung

Kapstadt, Südafrika.

13. Januar 2023 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) gibt bekannt, dass es am 12. Januar 2023 eine Mitteilung von Allan Gray Proprietary Limited ("Allan Gray") erhalten hat, einem "bedeutenden Aktionär" des Unternehmens im Sinne der AIM-Regeln für Unternehmen.Nach dem kürzlich erfolgten Abschluss der Transaktion zur Übernahme von Bilboes Gold Limited (siehe Meldung des Unternehmens vom 6. Januar 2023) gab das Unternehmen 4.425.797 neue Aktien aus, die 25,64 Prozent des vollständig verwässerten Aktienkapitals von Caledonia entsprechen. Das Unternehmen hat nun drei neue bedeutende Aktionäre, wie in der Bekanntmachung angegeben, und infolgedessen hat sich die prozentuale Beteiligung von Allan Gray am vollständig verwässerten Aktienkapital verringert und das Unternehmen wurde von Allan Gray entsprechend informiert.Eine Kopie der Meldung finden Sie unten.