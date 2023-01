Russen kauften 2022 Rekordmenge an Anlagegold

Russische Anleger haben im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Goldbullion gekauft, dies berichtet Kitco News unter Berufung auf die lokale Publikation Wedomostida. Das Land war einen Großteil des Jahres 2022 mit Sanktionen in Zusammenhang mit dem Einmarsch in die Ukraine konfrontiert und die Wirtschaft vielen Risiken ausgesetzt.Laut einer Umfrage unter den großen russischen Banken haben russische Bürger innerhalb des letzten Jahres mehr als 50 Tonnen physisches Gold gekauft, heißt es in der Meldung. Fünf der 13 größten russischen Banken hätten zusammen 57 Tonnen physisches Gold verkauft.Zum Vergleich: Nach Angaben des World Gold Council kauften russische Bürger im Jahr 2021 weniger als sechs Tonnen Gold.© Redaktion GoldSeiten.de