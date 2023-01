Inflation auf den Erwartungen

Der US-Verbraucherpreisindex lag im Dezember bei 6,50% und somit auf den Prognosen und unterhalb des November-Wertes von 7,10%:Die Kernrate, ohne Lebensmittel und Energie, lag bei 5,70% ebenfalls auf den Prognosen und unterhalb der November-Wert von 6%:Die Inflation kühlt sich also gemäß meinen Erwartungen ab. Ich denke, dass die Inflationsrate in den Bereich von 4 - 4,50% fallen wird, bevor der nächste Schub nach oben kommt. Inflation verläuft in Zyklen. Der erste Schub nach oben ist durch, nun folgt die Abkühlung. Doch vorbei ist das Thema noch nicht.Der Markt hat reagiert und die Renditen sind gefallen (Anleihen gestiegen). Die 30-jährige nur noch bei 3,57%, die 10-jährigen bei 3,44%:Seit Monaten betone ich, dass der Rentenmarkt als der smarteste Sektor überhaupt gilt. Die Renditen am langen Ende haben die Drohgebärden der FED schon lange nicht mehr mitgemacht, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die FED den Bogen schon zu weit überspannt hat. Die langlaufenden Anleihen haben ihr Tief im Herbst markiert, seitdem geht es nach oben:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.