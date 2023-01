Gold Royalty nimmt am 19.1. und am 26.1.2023 an virtueller Roadshow-Serie von Renmark teil

Vancouver, 12. Januar 2023 - Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Management an der Live Virtual Non-Deal Roadshow Series von Renmark Financial Communications Inc. am Donnerstag, den 19. Januar 2023 um 12:00 PM EST und am Donnerstag, den 26. Januar 2023 um 10:00 AM EST teilnehmen wird. Gold Royalty lädt alle Interessierten, Investoren und andere Einzelpersonen ein, sich zu registrieren und an diesen Live-Veranstaltungen teilzunehmen.Die Präsentation wird von David Garofalo, CEO, President und Chairman, und Peter Behncke, Manager, Corporate Development & Investor Relations, gehalten. Zu den behandelten Themen gehören die jüngsten Betriebsergebnisse des Unternehmens und wichtige bevorstehende Katalysatoren im Zusammenhang mit dem Portfolio, gefolgt von Live-Fragen und Antworten. Investoren, die an der Teilnahme an den Veranstaltungen interessiert sind, müssen sich über den unten stehenden Link anmelden. Es sei daran erinnert, dass die Zahl der Teilnehmer an der Live-Veranstaltung begrenzt sein kann, aber das Unternehmen wird die Aufzeichnung der Veranstaltung auf der Website des Unternehmens zur Verfügung stellen.- Donnerstag, 19. Januar 2023: https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshow-nyse-american-groy-2023-01-19-120000- Donnerstag, 26. Januar 2023: https://www.renmarkfinancial.com/events/renmark-virtual-non-deal-roadshow-nyse-american-groy-2023-01-26-100000Um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten, sollten Sie diese Links mit der neuesten Version von Google Chrome aufrufen.Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.Peter Behncke, Manager, Unternehmensentwicklung & Investor RelationsTelefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comRenmark Financial Communications Inc.Kerry Schacter: kschacter@renmarkfinancial.comTel.: (416) 644-2020 oder (212) 812-7680www.renmarkfinancial.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu: Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Projekte, die den Lizenzbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen. Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem der Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, sowie Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen von COVID-19 und die Reaktion der relevanten Regierungen auf COVID-19 und die Wirksamkeit solcher Reaktionen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Jahr und in seinen anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter seinen Profilen unter www.sedar.com und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.