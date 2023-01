JPMorgan könnte in Edelmetall-Clearing in Zürich einsteigen

Wie Bloomberg heute meldet , könnte JPMorgan Chase & Co. mit dem Clearing von Edelmetallgeschäften in Zürich beginnen. Bisher wickelten ausschließlich die Schweizer Banken UBS Group AG und Credit Suisse Group AG die so genannten Loco-Zürich-Transaktionen ab.Den Angaben ungenannter Quellen zufolge könnte die US-Bank ihren Kunden bald die Abwicklung von Geschäfte mit in Zürich gelagertem Gold, Silber, Platin und Palladium anbieten.Als weltweit führende Edelmetallbank gehören bereits u.a. der Terminhandel mit Hedgefonds bis und der weltweite Transport von physischen Edelmetallen zum Geschäft von J.P. Morgan.Laut Bloomberg galt Zürich früher als weltweit wichtigste Drehscheibe für den Handel mit Platingruppenmetallen, hat aber in den letzten zehn Jahren gegenüber London an Boden eingebüßt.© Redaktion GoldSeiten.de