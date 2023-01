Silber hadert aktuell noch - auf 24,11 USD achten

Quelle Chart: stock3

Das hier vorgestellte bullische Setup zum Goldpreis vom 5. Janua r entfaltete sich bisher in purer Freude. Mit neuen Mehrmonatshochs bleibt das edle Metall auf Kurs. Der kleinere Bruder Silber zeigt sich hingegen "noch" etwas zurückhaltend. Faktisch konsolidiert der Silberpreis auf hohem Niveau seitwärts und würde erst, bei einem Anstieg über 24,11 USD per Tagesschluss, ein sattes Kaufsignal bis in den Bereich von 25,55 bzw. 26,60 USD generieren.Unterhalb von 24,11 USD bleibt die Lage hingegen neutral. Denn eine Konsolidierung, nach der knapp 40%iger Performance vom Tief des letzten Jahres, könnte sich dabei bis zum Bereich von 22,78 USD ausdehnen. Darunter würden weitere Verkaufssignale aktiv werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.