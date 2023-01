CO2-Konto, Davos, atomarer Erstschlag?, seltsames Flug-Chaos & staatliche Sabotage?

Belgien macht einen Rückzug vom Rückzug und läßt zwei Atomkraftwerke 10 Jahre länger am Netz. Ebay-Nutzer finden plötzlich ein CO2-Konto auf ihrer Seite. Das Weltwirtschaftsforum tagt unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen wieder in Davos und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Medien sind zugegen, aber keine Russen und nur wenige Chinesen.Im Ukraine-Krieg werden die Forderungen nach Panzer-Lieferungen lauter und Polen will Leopard 2 liefern. Noch ist Deutschland zögerlich. Gleichzeitig steigt der Blutzoll in der Ukraine und russische Medienvertreter und Abgeordnete sprechen von einem möglichen atomaren Erstschlag.In den USA herrschte am Mittwoch Chaos im Flugverkehr, angeblich wegen einer beschädigten Datei. Oder war der Grund eine gewaltige Sonneneruption? Angriffe auf Lebensmittel-Verarbeitungsbetriebe häuften sich in den letzten Monaten, viele fanden in den USA statt. Andrew Huff hat brisante Informationen, wer angeblich dahinter steckt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)