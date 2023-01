Technische Marktanalyse vom 14.01.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Bei Gold hat man derzeit den Eindruck, als bereite das Edelmetall einen neuen Angriff auf die alten Topwerte vor. Allerdings dürfte dies kaum im ersten Anlauf zu schaffen sein. Nach dem jüngsten dynamischen Anstieg ist kurzfristig mit einer Korrektur zu rechnen. Das Erreichen der 1.900er-Marke zeigt aber, dass die Marktteilnehmer bereit sind, höhere Notierungen zu zahlen. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren, können die gute Stimmung für Gold derzeit nicht trüben. Spätestens mit einem Erreichen der 2.000er-Marke sollte eine Gegenbewegung einsetzen.Nachdem Öl an der Widerstandszone zum Jahresschluss gescheitert ist, hat der Preis nun einen neuen Anlauf gestartet. Die Indikatoren zeigen derzeit nicht an, ob ein Ausbruch über diese Zone erfolgen wird. Sollte dieser trotzdem gelingen, ist mit einem schnellen Erreichen der Widerstandszone um 100 USD zu rechnen.Der Euro konnte inzwischen einen neuen Aufwärtstrend etablieren und ist zuletzt über eine kleine Widerstandszone gestiegen. Dieser dynamische Ausbruch dürfte kurzfristig, wegen der bevorstehenden Verkaufssignale, noch einmal mit einem Pull-Back an die Ausbruchslinie versehen werden. Insgesamt hat sich die Lage aber weiter für den Euro verbessert.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.