Was wird den Goldpreis in dieser Woche beeinflussen?

"Der Goldpreis pendelte sich am Montag um die jüngsten Höchststände ein, da die Anleger ihre Gewinne festhielten und im Vorfeld einer Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten und Zentralbanksitzungen, die in dieser Woche weltweit anstehen, Vorsicht walten ließen," schreibt Ambar Warrick heute auf investing.com Aufgrund der breiten Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen in den kommenden Monaten langsamer anheben wird, habe Gold in den letzten Wochen deutliche Anstiege verzeichnen können. Auch die Sorge um eine Rezession in den wichtigsten Volkswirtschaften habe zu einer höheren Nachfrage nach Gold geführt, heißt es in dem Artikel.In dieser Woche dürften Anleger auf weitere Anzeichen für eine Verlangsamung des Wachstums in den großen Volkswirtschaften achten. Eine Reihe von Daten stehen aus den USA, Japan, China, England und der Eurozone an. Weiterhin seien die Zinsentscheidungen in China und Japan von Interesse. Besonderes Augenmerk liege jedoch auf der Bank of Japan, die im Dezember unerwartet einen hawkishen Ton angeschlagen hatte.© Redaktion GoldSeiten.de