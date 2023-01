Greg Mannarino: Wie die Zentralbanken versuchen, Sie zu einem Sklaven des Systems zu machen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research mit Greg Mannarino über dessen Erwartungen für das Jahr 2023.Der Gründer von traderschoice.net glaubt, dass der Plan der US-Notenbank, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, viele Menschen in finanzielle Gefahr bringen könnte, wenn die Preise weiter steigen. Seiner Meinung nach beabsichtigt die Federal Reserve mit ihren ständigen Zinserhöhungen in Wirklichkeit, die Nachfrage nach Gütern für die Käufer zu begrenzen, damit die Preise steigen: "Es ist eine Farce... Die Anhebung der Zinssätze dient dazu, die Nachfrage zu töten und den Verbraucher zu ruinieren. Sie ist nicht dazu gedacht, die Inflation einzudämmen."Laut dem Finanzstrategen ist die Verknappung der Geldmenge die einzige Möglichkeit, die Inflation zu stoppen, aber das sei ein großes Geheimnis, das das System nicht preisgeben wolle."Die Menschen wachen leider nicht schnell genug auf, dieser Mechanismus wird noch viel weiter fortschreiten", so Mannarino. "Sie sind dabei, eine ganze Klasse von Menschen auf der ganzen Welt zu eliminieren."Ziel der Zentralbanken sei es, zum Kreditgeber und Käufer der letzten Instanz zu werden, glaubt Mannarino. Deshalb seien sie gewillt, die Wirtschaft zu zerstören.© Redaktion GoldSeiten.de