Willem Middelkoop: Der große Reset hat begonnen

Wall Street Silver veröffentlichte am Sonntag ein Interview mit Willem Middelkoop. Themen des Gesprächs sind die Goldkäufe Chinas, der sogenannte große Reset sowie die Entwicklungen der Weltwirtschaft und die Geburt eines Bretton Woods 3.0, wie es Zoltan Pozsar prognostiziert.Laut dem Finanzexperten befinden wir uns derzeit mitten in dem von ihm prognostizierten großen Reset. Ein wichtiges Indiz dafür sei die offizielle Bekanntgabe der Goldkäufe Chinas Ende 2022. Allerdings sei China dafür bekannt, die Zahlen seiner Goldbestände falsch darzustellen, es könnte also deutlich mehr Gold besitzen als offiziell angegeben. Von mindestens 10.000 Tonnen ist unter einige Analysten die Rede. Das Reich der Mitte habe weiterhin zuletzt immer wieder US-Staatsanleihe abgestoßen.Ein weiteres Thema des Interviews ist Chinas Plan zur Schaffung eines internationalen Öl/Renminbi-Marktes.Middelkoop glaubt, dass Gold in diesem Jahr deutlich steigen wird. Silber werde wie gewohnt eine noch stärkere Bewegung zeigen als sein Schwestermetall.