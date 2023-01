Kingston Resources Ltd.: Gute Dezember-Produktion

Kingston konnte im Dezember 1.347 Unzen Gold produzieren, was ein monatlicher Rekord war. Allerdings war der November mit unter 1.000 Unzen weniger erfreulich, doch angesichts der Überflutungen in der Region noch "okay".Nach 3.359 Unzen im 3. Quartal lag die Produktion nun im 4. Quartal bei 3.642 Unzen Gold, was einer Steigerung von gut 8,4% entspricht. Die AISC im Dezember lagen bei 1.607 AUD, was absolut in Ordnung ist.Die Produktion läuft ziemlich exakt auf den Erwartungen, was Tonnage und Gehalt angeht:Ich bin kein Freund kleiner Minen, da man immer das volle Risiko eines Produzenten hat, doch das Verdienstpotenzial überschaubar ist. Bislang hat Kingston Resources die kleine Mine aber ordentlich geführt und es gibt Wachstum.Spannender wird vermutlich die Frage, ob sich mit dem steigenden Goldpreis mehr potenzielle Interessenten für das sehr große Misima Goldprojekt von Kingston einfinden. Dieses Projekt war mein Kaufgrund für die Aktie. Auf Misima liegen 3,8 Millionen Unzen Gold in den Ressourcen und 1,73 Millionen Unzen Gold in den Reserven:Aktuell bewertet der Markt eine Unze Gold im Boden mit 11 AUD bzw. <8 USD und dies bei einer fertiggestellten Machbarkeitsstudie….© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.