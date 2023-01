Die Punschschüssel ist weg

Die zwölf stimmberechtigten Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank sind sich nicht einig, wohin die Zinsen in diesem Jahr gehen sollen. Aber wir wissen, dass sie einstimmig gegen eine Zinssenkung bis mindestens 2024 sind - oder zumindest waren sie es im Dezember, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Das bedeutet, dass eine der drei möglichen Richtungen (aufwärts, abwärts, seitwärts) derzeit vom Tisch ist.Die Zinsen werden sich also entweder seitwärts oder nach oben bewegen - es sei denn, die FOMC-Mitglieder ändern ihre Meinung, was durchaus möglich ist. Sie alle beteuern, "datenabhängig" zu sein. Doch der Anleihemarkt glaubt das nicht. Die Händler rechnen weiterhin mit Zinssenkungen noch in diesem Jahr.Meine eigene Prognose ist, wie im Jahr der Pause von letzter Woche erwähnt, dass sie die Zinsen auf 5% und möglicherweise 5,5% anheben werden und dann abwarten, wie die Wirtschaft reagiert. Sie wollen die Inflation in den Griff bekommen, ohne dabei zu viel Schmerz zu verursachen. Aber von beidem hat die Kontrolle der Inflation Vorrang. Ich denke, wir müssen Powell beim Wort nehmen.Diese politischen Argumente sind sehr nuanciert, was nach der Definition von Merriam-Webster "subtile Unterscheidung oder Variation" bedeutet. Wir leben in einer Zeit, in der die Feinheiten oft im Geschrei und den Beleidigungen untergehen. Glücklicherweise habe ich eine große Gruppe von gut informierten, nachdenklichen Freunden, mit denen ich energisch, aber freundschaftlich über wirtschaftliche Fragen diskutieren kann.Heute werde ich einige ihrer Kommentare und Prognosen mit Ihnen teilen. Sie stimmen nicht unbedingt mit meinen eigenen Ansichten überein, aber gerade deshalb sind sie so wertvoll. Der Beginn der Weisheit besteht darin, sich selbst ständig zu hinterfragen. Das kann schwieriger sein, als es aussieht. Als Menschen neigen wir dazu, diejenigen zu suchen, die mit uns übereinstimmen. Der Bestätigungsfimmel ist eine starke menschliche Eigenschaft. Mea culpa.Wie ich bereits erwähnt habe, hat ein kürzliches E-Mail-Technologie-Fiasko meine üblichen Lesegewohnheiten durcheinander gebracht. Das hatte aber auch Vorteile, denn es hat mir gezeigt, was ich wirklich vermisst habe. Es hat mich auch daran erinnert, dass die Art und Weise, wie ich Nachrichten konsumiere, nicht das ist, was die meisten Menschen als "normal" bezeichnen würden.Wie Sie habe auch ich eine Reihe von Lieblingsquellen. Meine sind in der Regel Leute, die ich persönlich kenne oder die ich schon lange lese. Wenn ich sehe, dass jemand einen aufschlussreichen Standpunkt vertritt, kann ich oft zum Telefon greifen oder eine E-Mail schreiben und um weitere Informationen bitten.Häufig (und manchmal bemerkenswerterweise) antworten sie mir. Das erscheint mir so selbstverständlich, dass ich mir immer wieder vor Augen führen muss, dass das nicht jeder kann. Ich wünschte, sie könnten es, denn es führt zu einigen erstaunlichen Gesprächen - vor allem, wenn ich mehrere Quellen zusammenbringe. (Die Podiumsdiskussionen, die Sie bei SIC sehen, sind ein Versuch, dies zu wiederholen).Hier ist ein aktuelles Beispiel. Letzte Woche sah ich, wie der Anleihenmarkt-Experte Jeff Gundlach die Rezessionswahrscheinlichkeit für dieses Jahr auf 75% bezifferte. Das erschien mir zu niedrig, aber Jeff ist jemand, den ich gelernt habe, nicht zu ignorieren. Dies war eine Gelegenheit, mich selbst zu hinterfragen und vielleicht etwas zu lernen.Ehrlich gesagt, Jeffs Prognoseansatz macht mehr Sinn. Nur sehr wenig ist absolut über die Zukunft, außer dass die Sonne aufgeht. Während der große Konsens (und ich gehöre dazu, was mir Unbehagen bereitet) besagt, dass wir in diesem Jahr eine Rezession erleben werden, glauben einige sehr gute Analysten wie mein Freund Dr. Ed Yardeni, dass wir eine sanfte Landung erleben werden.Jeff Gundlach glaubt, dass die Fed kurz vor dem Abschluss ihres Zinserhöhungszyklus steht, während mein Freund und Handelsguru Michael Boyd mir sagt, dass Powell die Zinsen so lange erhöhen wird, bis es so aussieht, als würde etwas brechen. Er glaubt, dass 6% und mehr auf dem Tisch liegen. (Wahrscheinlich kennen Sie seinen Namen nicht, aber Sie wünschten, Sie hätten ihn. Ich habe eine Menge solcher Freunde. In dieser Hinsicht bin ich gesegnet.)Jedenfalls las ich Gundlachs Artikel vor dem Schlafengehen, das sich dank der (völlig legalen und großartigen) Gummibärchen, die ich zum Einschlafen nehme, nicht so leicht verschieben lässt. Aber ich schickte eine kurze E-Mail an ein paar Freunde, um sie zu fragen, was sie von diesem Ausblick hielten. Innerhalb einer halben Stunde hatte ich mehrere faszinierende Antworten.Eine davon stammt von Samuel Rines von CORBU, der die Angewohnheit hat, in nur wenigen Sätzen unglaublich nachdenklich stimmende Dinge zu sagen. Ich zitiere (mit seiner Erlaubnis): "Warum ist die Verlangsamung der Gesamt-/Kerninflation von Bedeutung? Die Reaktion des FOMC (höhere Zinsen) bringt die Märkte nicht aus dem Gleichgewicht. Warum also aufhören? Die Märkte steigen bei jedem Anzeichen für eine Pause in der Zukunft an. Niemand will sagen: 'Eine Rezession ist in Ordnung'. Aber der FOMC deutet es stark an."Das trifft wirklich den Kern der Sache. Die Fed hat spät angefangen, aber wenn man die Bilanzverkürzungen mit einbezieht, hat sie seit fast einem Jahr die Geldpolitik in einem noch nie dagewesenen Tempo gestrafft. Wir sehen einige Anzeichen von Schwäche, obwohl es nicht klar ist, dass die Fed-Politik diese verursacht hat. Das Beschäftigungswachstum ist immer noch positiv. Die Aktienkurse sind gesunken, doch die Unternehmensgewinne bleiben relativ stark. Die Immobilienpreise gehen von einem sehr hohen Niveau aus zurück, brechen aber nicht ein, außer in bestimmten Gegenden.Könnten die Bedingungen noch schlechter werden? Sicher. Änderungen der Fed-Politik haben verzögernde Auswirkungen. Aber aus Sicht des FOMC scheint die derzeitige Strategie den gewünschten Nutzen (niedrigere Inflation) ohne unerwünschte Folgen (unannehmbar hohe Arbeitslosigkeit oder Zusammenbruch der Kreditmärkte) zu bringen. Das gibt ihnen Spielraum für weitere Maßnahmen.Wenn sie das tun, ist die eigentliche Frage nicht so sehr, ob es weitere Zinserhöhungen geben wird, sondern wann frühere Erhöhungen ihre volle Wirkung zeigen werden. Es ist eine langsame Erosion, da höhere Finanzierungskosten die Entscheidungen von Verbrauchern und Unternehmen verändern. Mit der Zeit werden die Schuldendienstkosten für immer mehr Menschen steigen, wenn die Zinsen wieder auf ein höheres Niveau sinken. Dadurch bleibt weniger Geld für andere Ausgaben übrig - und das ist genau das, was die Fed will: eine geringere Gesamtnachfrage.Ich habe schon oft über die Unzulänglichkeiten unserer Arbeitslosendaten geschrieben. Allerdings sind sie immer wieder auf dieselbe Weise falsch, so dass sie ein gutes Instrument für relative Vergleiche sind. Angesichts der aggressiven Anhebung der Leitzinsen durch die Fed und der deutlichen Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft in bestimmten Sektoren müssen wir uns fragen, warum die Arbeitslosigkeit so niedrig ist wie nie zuvor. Zum Teil liegt es an der demografischen Entwicklung, aber es gibt auch andere Gründe.1. COVID beschleunigte den Ruhestand. Buchstäblich Millionen von erfahrenen und produktiven Arbeitnehmern verließen die Belegschaft. Vielleicht, um in den Ruhestand zu gehen, vielleicht, um etwas zu tun, um beschäftigt zu bleiben, aber sie tauchen in den Arbeitslosenzahlen nicht auf.2. In zahlreichen Dienstleistungsbranchen mit niedrigeren Löhnen haben die Beschäftigten 2020-2021 einfach aufgegeben. Höhere Löhne und schwindende Sozialleistungen bringen sie langsam zurück, und obwohl wir von Entlassungen und Verlangsamungen lesen, gibt es tatsächlich mehr Arbeitsplätze als potenzielle Arbeitskräfte. Sie können darauf wetten, dass die Fed das Verhältnis von verfügbaren Arbeitsplätzen zu verfügbaren Arbeitskräften genau beobachtet. Dieses Verhältnis ist, zusammen mit dem Potenzial für eine Kreditklemme, in Powells Kalkulation weitaus wichtiger als viele andere Dinge, die von Experten angeführt werden.3. Harry C. Moser von der Reshoring Initiative schickte mir diese Notiz als Antwort auf eine Grafik, die wir kürzlich an Mitglieder von Over My Shoulder geschickt haben. Harry arbeitet seit über einem Jahrzehnt unermüdlich daran, US-Unternehmen dabei zu helfen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern und hier Arbeitsplätze zu schaffen. Dieser Prozess beschleunigt sich eindeutig. Er schreibt: