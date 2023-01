Erwarten Sie keine große Korrektur in Gold & Goldaktien

Wer erwartet derzeit eine Korrektur der Edelmetalle? Es ist immer die clevere, vernünftige, jedoch auch reflexartige Haltung nach einer Erholung, die auf einen Bärenmarkt folgt. Ich habe sogar über mögliche Abwärtsrisiken geschrieben, als der Sektor vor etwa sechs Wochen einen Widerstand erreichte. In Wirklichkeit korrigieren Gold und Goldaktien jedoch nicht sonderlich, bevor sie keine große Entwicklungen erlebt haben. Lassen Sie mich Ihnen einige historische Beispiele nach wichtigen Tiefs in Gold nennen.Gold erholte sich nach dem Tief im August 1976 innerhalb von sieben Monaten um etwa 50%. Während dieser Zeit korrigierte Gold um nur 5% und 8%. Tatsächlich korrigierte Gold erst zwei Jahre nach diesem Boden um mehr als 12%. Von Mai 2004 bis Mai 2006 verdoppelte sich Gold fast, korrigierte jedoch nicht um mehr als 10%. Nach seinem Tief im Oktober 2008 erholte sich Gold über die darauffolgenden 13 Monate um erstaunliche 80%. Weil dies ein beschleunigter Anstieg war, korrigierte Gold währenddessen um 10%, 11% und 15%.Von August 2018 bis August 2020 gewann Gold 80%. Neben dem COVID-Rückgang um 15% korrigierte Gold nie um mehr als 8%. Es fiel erst 19 Monate nach dieser Erholung um mehr als 8%. Hier ein Blick darauf, wie die aktuelle Erholung im Vergleich zu vergangenen Erholungen steht. Die aktuelle Erholung passt zur gestrichelten Linie, einem Durchschnitt der vier oben erwähnten Erholungen. Beachten Sie, dass dies ein Wochenchart ist, was die Korrekturen kleiner erscheinen lässt. Wenn man die Geschichte bedenkt, kann Gold sogar 2.000 oder 2.050 Dollar erreichen, ich würde an dieser Stelle jedoch keine Korrektur um mehr als 8% bis 10% erwarten.Die Prognose für die Goldaktien sieht ähnlich aus. Wenn die Goldaktien nicht vertikal zulegen, wie nach dem Boden 2008 und nach 2001, werden die Korrekturen höchstens 15% bis 20% betragen. Unten plotten wir die wichtigen Erholungen des GDXJ im selben Maßstab. Die schwarze, aktuelle Erholung ist 2005 etwas voraus, jedoch deutlich unterm dem zyklischen Bullenmarkt von 2008. Von Mai 2005 bis Mai 2006 stieg der GDXJ um mehr als 150% und erlitt nichts Schlimmeres als eine Korrektur um 12%. Der GDXJ, gefolgt auf sein deutliches Tief 2008, korrigierte erst um mehr als 19%, nachdem er um 200% zugelegt hatte.Technisch betrachtet brachen der GDX und der GDXJ erst vor zwei Wochen aus. Beachten Sie die blauen Pfeile. Ein sofortiger Pullback würde zu einem erneuten Test des Breakouts führen. Von seinem gemessenen Aufwärtsziel von 42 Dollar würde der GDXJ um nur 13% korrigieren, sollte er seinen vorherigen Widerstand bei 37 Dollar erneut testen. Selbst wenn sich die Goldaktien in Richtung der roten Linien bewegen würden, denke ich nicht, dass sie um mehr als 15% korrigieren würden.Wenn wir annehmen, dass dies ein echter Edelmetallbullenmarkt ist, dann ist es zu früh, um sich um eine große Korrektur zu sorgen. Große Korrekturen treten aufgrund negativer, grundlegender Veränderungen auf, oder weil der Markt überkauft ist - nichts, um das man sich derzeit sorgen müsste.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 16. Januar 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.