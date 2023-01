Gerald Celente: Gold könnte innerhalb weniger Wochen auf 2.100 bis 2.300 USD steigen

Eric King führte für King World News am Wochenende ein Interview mit Gerald Celente und befragte ihn zu seiner aktuellen Einschätzung des Goldmarktes. Im November 2022 hatte der Trendforscher erklärt, dass der Goldkurs einen Boden gebildet habe und nun steigen würde. Damit behielt er Recht und das gelbe Metall ist inzwischen über 1.900 USD gestiegen.Einer der Gründe für diese Entwicklung sind laut Celente "der Ukraine-Krieg und die Katastrophe, die er anrichtet". Die Auswirkungen hätten ganz Europa schwer getroffen, durch die Sanktionen gegen Russland seien die Energiepreise und die Inflation in die Höhe geschossen.In den jüngsten kleinen Rückgängen der Inflation sieht Celente indes kein gutes Zeichen. Sie seien nicht der Rede Wert und bei Verwendung der realen Zahlen, die bis in die 1980er Jahre zurückreichen, die realen VPI-Zahlen, liege die reale Inflationsrate bei (mindestens) 14%. Dies wüssten auch die Zentralbanker und kauften deshalb Rekordmengen an Gold.Laut dem Trendexperten könnte Gold nun innerhalb weniger Wochen auf 2.100 bis 2.300 Dollar steigen.Den Mitschnitt des Interviews finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de