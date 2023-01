Kein Interesse an COMEX-Silber

Was für ein merkwürdiger Jahresauftakt für COMEX Digital Gold und COMEX Digital Silber. Normalerweise wird das Paar im Tandem gehandelt, aber im Jahr 2023 bewegen sich die Preise bisher in entgegengesetzte Richtungen. Und das liegt nicht nur am Preis. Wie Sie in diesem Beitrag sehen werden, geht es auch um die Stimmung und das Interesse, gemessen an der Gesamtzahl der Silberkontrakte, die an der COMEX im Umlauf sind. Wie Sie zweifellos bemerkt haben, hat COMEX-Gold einen fabelhaften Start ins Jahr 2023 hingelegt. Von einem Schlusskurs von 1.826 Dollar am 30. Dezember legte COMEX-Gold in den ersten neun Handelstagen des Jahres 2023 um 95 Dollar (oder 5,2%) zu. Am Dienstag, dem 17. Januar, hat es zwar wieder etwas nachgegeben, aber die Entwicklung ist dennoch beeindruckend.Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, unseren jährlichen Makrobericht vor zwei Wochen zu lesen, dann dürfte dieser Schritt zum Jahresauftakt keine Überraschung sein. Auf dem Weg dorthin wird es immer wieder Phasen geben, aber das Jahr 2023 wird für Gold und die Goldbergbauaktien positive Ergebnisse bringen. Dies ist erst der Anfang. Einer der zentralen Punkte der diesjährigen Prognose ist die Wiederaufnahme des globalen Bullenmarktes bei Rohstoffen, angeführt von der chinesischen Nachfrage und einem fallenden US-Dollar. Haben Sie in diesem Zusammenhang die Entwicklung des Kupferpreises seit Beginn des Jahres 2023 gesehen? Wir haben letzte Woche über den Preisanstieg geschrieben, und Sie können sich selbst ein Bild von der dramatischen Rally machen, wenn Sie den nachstehenden Chart betrachten.Die Goldpreise sind also in die Höhe geschossen, und auch die Kupferpreise haben sich erholt. Daher steigen auch die Silberpreise an der COMEX, richtig? Richtig? Nein. Während ich diese Zeilen schreibe, ist der Silberpreis an der COMEX seit Jahresbeginn unverändert geblieben.Woran liegt das also? Zunächst einmal ist festzustellen, dass der COMEX-Silberpreis in den letzten 120 Tagen bereits beträchtlich gestiegen ist und Gold und Kupfer weit hinter sich gelassen hat - vielleicht haben diese beiden also einfach nur aufgeholt? Von einem Tiefstand von 18,04 Dollar am 28. September bis zu einem Höchststand von 24,78 Dollar am 3. Januar hat COMEX-Silber 6,74 Dollar oder 37,4% zugelegt. Gar nicht mal so schlecht.Aber jetzt wird es interessant. Wenn Sie das Geschehen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfolgt haben, dann wissen Sie, dass es an der COMEX vier erhebliche Short-Squeezes gab. In den wöchentlichen Commitment-of-Traders-Berichten konnte man sehen, wie das Short-Interesse der Hedgefonds (und das Long-Interesse der Bank) jedes Mal bis zu einem Punkt anstieg, an dem die Position extrem wurde und ein Short-Squeeze folgte. Im Chart sah das so aus, wobei jeder Squeeze mit 1-4 nummeriert war:Diese Engpässe waren das Ergebnis der Eindeckung/Schließung von Short-Positionen von Spekulanten (und Long-Positionen von Banken). Infolgedessen sank die Gesamtzahl der offenen Kontrakte an der COMEX für Silber auf ein Neunjahrestief und erreichte am 29. November einen Tiefstand von nur 121.258 Kontrakten. Mit der Preisrally zum Jahresende hin stieg das Open Interest dann wieder etwas an, schloss aber 2022 mit einer immer noch niedrigen Zahl von 129.722 Kontrakten.(Zum Vergleich: Das Allzeithoch der offenen Kontrakte an der COMEX für Silber lag am 24. Februar 2020 bei 244.705 Kontrakten. In jüngerer Zeit erreichte das Open Interest an COMEX-Silber am 11. Juni 2021 einen Höchststand von 198.860 Kontrakten und am 19. April 2022 von 170.577 Kontrakten.)Um noch einmal auf die Preisentwicklung seit Beginn des Jahres 2023 zurückzukommen, ist Folgendes zu beachten. Wie bereits zu Beginn dieses Beitrags erwähnt, hat COMEX-Gold in den ersten neun Handelstagen des Jahres 2023 um 95 Dollar oder 5,2% zugelegt. Dies ist eindeutig das Ergebnis von Käufen durch Spekulations-Hedgefonds, da das gesamte Open Interest an COMEX-Gold seit Jahresbeginn um 55.504 Kontrakte gestiegen ist. Das ist ein Anstieg von 12,6% seit dem Schlusskurs am 30. Dezember.(Es sollte natürlich angemerkt werden, dass 55.504 COMEX-Kontrakte 5.550.400 digitalen Unzen "Gold" entsprechen, die an der COMEX geschaffen wurden, um die Nachfrage der Spekulanten zu decken. Das sind 172 metrische Tonnen vorgetäuschten Goldes... gekauft von Spekulanten, die nicht die Absicht haben, zu liefern, und geschaffen von Banken, die kein Gold zu liefern haben.)Der COMEX-Goldpreis ist also im Jahr 2023 gestiegen, da die Nachfrage der Spekulanten nach Kontrakten zugenommen hat. Aber was ist mit COMEX-Silber und seinem FLAT/UNCH-Preis. Was ist hier los? Seit dem Stand von 129.722 Kontrakten am 30. Dezember ist das Open Interest an COMEX-Silber bis Freitag, den 13. Januar, nur um 2.011 Kontrakte auf 131.733 gestiegen. Das ist ein Anstieg von nur 1,5%. Daraus lässt sich leicht schließen, dass, während die Nachfrage von Spekulanten und Hedgefonds den COMEX-Goldpreis in die Höhe getrieben hat, ein nahezu vollständiges Fehlen der Nachfrage von Spekulanten und Hedgefonds nach COMEX-Silber dazu geführt hat, dass der Preis im Jahr 2023 bisher ins Stocken geraten ist.Ist dies auf die vier Short-Squeezes im Jahr 2023 zurückzuführen? Haben die Hedgefonds, nachdem sie in vier Monaten vier Mal über den Tisch gezogen wurden, die Augen aufgemacht und beschlossen, für eine Weile nicht mehr mitzuspielen? Das scheint auf jeden Fall der Fall zu sein. Und wenn das stimmt, was wird dann nötig sein, damit diese Fonds wieder in die Arena einsteigen und ihre üblichen Positionen auf der Long-Seite einnehmen?- Ein anhaltender Rückgang des Dollar?- Ein anhaltender Anstieg des Kupferpreises?- Eine erwartete Änderung der Fed-Politik?- Alle diese Faktoren?Der Punkt ist: COMEX-Silber hat sich 2023 noch nicht erholt, weil die Hedgefonds es nicht kaufen. Sie können sich zwar sicher sein, dass dieses Interesse irgendwann zurückkehren wird, aber es könnte eine Kombination der oben genannten Faktoren erforderlich sein, um dies zu erreichen. Die nächste Rally, wenn sie denn kommt, wird den Preis endlich nach oben durchbrechen, und Silber wird wieder einmal den Weg anführen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 17. Januar 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.