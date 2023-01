Royal Mint präsentiert Britannia-Anlagemünze mit Porträt von König Charles III.

Die Royal Mint hat gestern ihre Bullionmünze Britannia 2023 vorgestellt. Es handelt sich abei um die erste Bullionmünze mit dem offiziellen Münzporträt Seiner Majestät des Königs.Andrew Dickey, Direktor für Edelmetalle bei der britischen Prägeanstalt, erklärte : "Die Britannia-Anlagemünze ist bei Anlegern auf der ganzen Welt bekannt. Ihr Ruf als die optisch sicherste Anlagemünze der Welt hat dazu geführt, dass sie eine der beliebtesten Anlagemünzen der Royal Mint ist."Während das Design der Bullionmünze Britannia unverändert bleibt, beginne mit der datierten Ausgabe 2023 ein neues Kapitel für die Bullionmünzen der Royal Mint, da das Porträt Seiner Majestät des Königs zum ersten Mal erscheint. Zu den besonderen Sicherheitsmerkmalen der Münze gehören ein latentes Bild, Oberflächenanimation, Tinkturlinien und ein Mikrotext.Die aus 999,9 Feingold geprägte Münze zeigt Britannia und unter deren wallendem Gewand, steht ein Dreizack für ihre Seefahrtsgeschichte. Wenn der Betrachter seine Perspektive ändert, wird dieser Dreizack zu einem Vorhängeschloss, das die Sicherheit der Münze unterstreichen soll. Die Oberflächenanimation spiegelt die Bewegung der Wellen wider. Der Mikrotext am Rande des Münzbildes besagt entsprechend: "Decus et Tutamen", was so viel bedeutet wie Zierde und Schutz".Die Royal Mint verkaufte im Jahr 2022 25% mehr Goldunzen als 2021 und 29% mehr Silber als 2021, welches bereits ein Rekordjahr gewesen war.© Redaktion GoldSeiten.de