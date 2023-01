Image Resources NL: Update zum Goldprojekt

Image gab heute ein Update zum Goldprojekt heraus, welches man zusätzlich zu den Mineralsand-Gebieten im Portfolio hat: Link Das Erayinia-King Gebiet gehört zu 100% Image und liegt rund 135 Kilometer südöstlich von der bekannten Bergbaustadt Kalgoorlie entfernt. Image Resources hat dort ein Infill-Bohrprogramm durchgeführt und konnte gute Goldmineralisierungen feststellen:Schöne Treffer mit Gehalten von >1g/t Gold über Abschnitte von bis zu 37 Metern. Treffer wie 21 Meter mit 2,1 g/t Gold oder 37 Meter mit 1,4 g/t Gold sind für diese Region sehr ordentlich und die Goldmineralisierungen liegen allesamt bis zu einer maximalen Tiefe von 100 Metern.Da einige der Treffer in Mineralisierung geendet haben, will Image diese nach Ausdehnungen in der Tiefe testen. Hierzu sind tiefergehende RC-Bohrungen geplant.Das Bohrprogramm wird fortgeführt und Ziel ist es, im 2. Quartal 2023 eine Ressourcen-Kalkulation zu erstellen, welcher im Idealfall dann eine Scoping-Studie im zweiten Halbjahr folgt:Das interessante ist die Lage dieses Projektes. Mehrere produzierende Goldminen mit Verarbeitungsanlagen liegen in der Nachbarschaft. Sowohl das Aldiss Mining Center als auch Mt. Belches und Daisy Milano gehören unserem Depotwert Silver Lake (A0M5WY, ASX: SLR):Link: www.silverlakeresources.com Ich persönlich denke, dass dieses Projekt einen nicht unerheblichen Wert besitzt. Die Mineralisierungen befinden sich nahe der Oberfläche und die Infrastruktur rund um das Gebiet ist sehr gut. Goldproduzent Silver Lake wäre hier der logische Partner oder Käufer.Das Gebiet läuft seit längerer Zeit "unter dem Radar" mit und ich denke, dass man hier einen Trumpf in der Hinterhand hat. Vermutlich möchte man es noch etwas selbst weiterentwickeln (Ressource + Scoping Studie), um den Wert zu steigern.Wie oben schon erwähnt, wäre Silver Lake der erste Ansprechpartner, sollte man einen Schritt weitergehen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.