Gold ist seit November um 300 Dollar gestiegen - na und?!

Berater und Vermarkter sind begeistert: "Nichts wird Gold aufhalten können, wenn es ein neues Allzeithoch erreicht" oder "An der Schwelle eines Ausbruchs, bei dem Gold bis auf 5.000 Dollar steigen kann" sind zwei Beispiele für die jüngsten Ausrufe über die Aussichten auf höhere Goldpreise. Die Euphorie kann ansteckend sein. Ich bin sicher, dass das die Goldbullen optimistisch stimmt. Schließlich waren sie Passagiere auf einer Vergnügungsfahrt, die nicht das war, was sie erwartet hatten. Nachdem sie sich für einen Raketenstart angeschnallt hatten, fanden sie sich in einer Achterbahn wieder, die sich mitten in einer Talfahrt befand.Welche Bedeutung hat der jüngste Preisanstieg bei Gold? Nachfolgend finden Sie einen Chart der Goldpreise des letzten Jahres...Unmittelbar vor dem jüngsten Preisanstieg war der Goldpreis von einem Höchststand von 2.043 Dollar um 417 Unzen auf einen Tiefststand von 1.626 Dollar gefallen. Im Februar 2020, also vor knapp drei Jahren, lag der Goldpreis genau bei 1.626 Dollar. Februar 2020 war kurz vor der COVID-Pandemie. Seitdem haben wir (neben der Pandemie) einen Zusammenbruch und eine Erholung der Finanzmärkte, eine globale Rezession, einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die höchsten Verbraucherpreisindices seit vier Jahrzehnten, höhere Zinssätze und einen weiteren Zusammenbruch der Preise für Finanzanlagen erlebt. Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren war der Goldpreis mit 1.626 Dollar wieder genau dort, wo er begonnen hatte.Mit seinem aktuellen Preis von 1.895 Dollar je Unze ist der Goldpreis genau dort, wo er vor zwei Jahren, Ende 2020, war. In den letzten drei Jahren hat Gold jedes Jahr wie folgt abgeschlossen: 1.895 Dollar, 1.828 Dollar, 1.824 Dollar. Wie bei einer Achterbahnfahrt kehren die Goldanleger immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. Eine zusätzliche Perspektive ist hilfreich. Nachfolgend finden Sie denselben Chart wie oben, mit dem Unterschied, dass die Preise um die Auswirkungen der Inflation bereinigt sind...Chart Nr. 2 zeigt ein anderes Bild als Chart Nr. 1. In realen (inflationsbereinigten) Dollar ist der Goldpreis seit Juli 2020 stark rückläufig. Bei seinem jüngsten Tiefststand von 1.626 Dollar je Unze lag der Goldpreis um 700 Dollar je Unze oder 43% niedriger.Im November 2009 lag der Goldpreis bei 1.175 Dollar je Unze. Nach Bereinigung der seither eingetretenen Inflationseffekte liegt der entsprechende Preis in heutigen Dollar bei 1613 Dollar je Unze und damit auf dem Niveau oder in der Nähe des Goldpreises von vor nur zwei Monaten im November 2009. Noch einmal zurück zum Ausgangspunkt. So sieht das in unserem letzten Chart aus...Der Goldpreis befindet sich derzeit in einem steilen Abwärtstrend, der auf seinen Höchststand im August 2020 zurückgeht. Die Erwartung, dass der Goldpreis in absehbarer Zeit zu neuen Höchstständen aufbricht, ist wenig oder gar nicht gerechtfertigt. Wahrscheinlicher ist, dass die Anleger mit einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends und einem möglichen Durchbruch zu neuen Tiefstständen unter 1.600 Dollar rechnen können. (siehe auch "Demand For Gold - No New Highs" und "Gold and the Normalcy Bias" © Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 18. Januar 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.