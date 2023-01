Gold - Korrektur stört die Bullen noch nicht

Zu Jahresbeginn löste sich der Goldpreis aus einer volatilen Seitwärtsphase und brach über den Widerstand bei 1.848 USD aus. Angestachelt von diesem bullischen Befreiungsschlag folgte eine kurze Rallyphase, die über die Hürde bei 1.875 USD und direkt an den Widerstand bei 1.920 USD führte. Diese Kursbarriere bremste den Anstieg ab und sorgte wie erwartet für eine Korrektur, die sich im Wochenverlauf fortsetzt. Aktuell nähert sich der Goldpreis schon dem Zwischensupport bei 1.905 USD.Die Korrektur könnte noch eine Weile andauern und unterhalb von 1.905 USD bis an den früheren Kurswiderstand bei 1.875 USD zurückreichen. Die Aussichten für die Bullen auf einen anschließenden Ausbruch über 1.920 USD sind weiterhin exzellent und dürften den Kurs des Edelmetalls in der Folge bis 1.960 und 1.973 USD antreiben.Ein zweites Abprallen an der Hürde bei 1.920 USD bzw. ein vorheriger Bruch der Unterstützung bei 1.875 USD würden dagegen zu einer ausgedehnten Gegenbewegung bis 1.848 und 1.830 USD führen. Auf diesem Niveau sollte sich die Rally fortsetzen und damit auch einen bärischen Abverkauf bis 1.774 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG