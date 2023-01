JC Parets nun optimistisch gegenüber Gold

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit JC Parets über dessen Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise. Der Gründer und CEO von allstarcharts.com war zuletzt nicht an Gold interessiert, hat nun aber ins bullische Lager gewechselt.Parets ist nun der Meinung, dass Investoren den Edelmetallsektor nach Anlagemöglichkeiten sondieren sollten, anstatt es am unsicheren Aktienmarkt anzulegen. Er erklärt, dass die ständigen Zinserhöhungen der Fed zum Wertverlust des US-Dollars beigetragen hätten, wodurch viele Aktien ebenfalls abstürzten. Er sieht allerdings keinen Bärenmarkt im Bereich der Aktien.Parets glaubt, dass Gold die beste Option für Anleger ist, die in diesem chaotischen Markt nach alternativen Anlagen suchen: "Das Narrativ wurde während des zügellosen Gelddruckens ad acta gelegt... Gold übertrifft alle seine Alternativen". Weiter erklärt er: "Wir sprechen hier über jahrzehntelange Trends für Gold, und wir befinden uns vielleicht erst im zweiten Abschnitt."In Bezug auf Silber erklärt er: "Ich bin bullish für Silber, weil ich bullish für Gold bin. Wenn Gold gut läuft, wird Silber besser abschneiden als Gold... das gilt für beide Richtungen", erklärt er.Auf die bevorstehende schwere Zeit für die Wirtschaft sollten Anleger sich mit einem soliden Investitionsplan vorbereiten, bevor die Regierung offiziell von einer Rezession spreche, denn dann sei es zu spät, so Parets.© Redaktion GoldSeiten.de