Victoria Gold: 3,59 g/t Au auf 83,5 m aus dem Explorationsprogramm 2022 Raven

Bohrung ID Von (m) Bis (m) Länge* (m) Gold (g/t)

NG22-082C 67.0 81.2 14.2 1.98

einschließlich 69.0 73.4 4.4 6.01

NG22-085C 85.3 111.0 25.7 1.15

einschließlich 107.8 111.0 3.3 8.14

einschließlich 109.1 109.7 0.6 36.70

und 202.5 241.0 38.5 0.63

einschließlich 202.5 214.5 12.0 1.55

NG22-098C- 47.6 57.0 9.4 0.93

NG22-146C 281.0 331.0 50.0 0.30

NG22-152C 244.0 252.0 8.0 1.70

NG22-153C 117.5 125.5 8.0 1.16

und 219.5 232.5 13.0 0.65

NG22-155C 128.1 135.0 6.9 7.18

und 213.5 297.0 83.5 3.59

einschließ213.5 260.5 47.0 6.26

lich

einschließlich 246.0 260.5 14.5 20.24

einschließlich 250.7 256.0 5.3 45.84

NG22-162C 202.0 307.5 105.5 0.65

einschließlich 216.5 221.5 5.0 8.28

und einschließlich 230.8 243.0 12.3 0.89

Whitehorse, 19. Januar 2023 - Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen) freut sich, die bisher erhaltenen Untersuchungsergebnisse des Explorationsprogramms 2022 Raven Distal im Goldlager Dublin Gulch bekannt zu geben. Raven ist eines von mehreren vorrangigen oberflächennahen bzw. oberflächennahen Goldzielen und war der Hauptschwerpunkt der Explorationsaktivitäten 2022 bei Dublin Gulch. Die aktuelle Ressourcenschätzung für Raven umfasst 1,1 Millionen Unzen mit 1,7 g/t Au (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. September 2022). Während der Saison 2022 wurden auf dem gesamten Claim-Paket 27.215 Meter (m") an Diamantbohrungen durchgeführt, einschließlich 90 Bohrlöcher mit 25.244 m in der Lagerstätte Raven.Mit der Bohrkampagne 2022 auf Raven sollten zwei Hauptziele erreicht werden.1) Ein Raven Proximal Programm, das Bohrungen innerhalb und in der Nähe des aktuellen Footprints der Raven Lagerstätte beinhaltete. Es wird erwartet, dass diese Ergebnisse das Mineralisierungspotenzial weiter definieren und testen und zu einer aktualisierten Ressourcenschätzung von Raven im Laufe des Jahres 2023 beitragen werden.2) Ein Raven-Distal-Explorationsprogramm, das Bohrungen über die bestehende Raven-Lagerstätte hinaus umfasste, um die Erweiterung der Mineralisierung um etwa 500 m Streichlänge und über 100 m Breite zu erproben. Die meisten dieser Ergebnisse werden voraussichtlich nicht in die aktualisierte Ressourcenschätzung für 2023 einfließen, sondern werden die Existenz der Mineralisierung für zukünftige Ressourcenerweiterungen bestätigen.Von den 90 Bohrlöchern, die im Jahr 2022 bei Raven gebohrt wurden, befanden sich 30 Bohrlöcher (8.810 m) innerhalb des Grundrisses der Raven-Ressource und 14 Bohrlöcher (4.410 m) wurden innerhalb von 100 m von der Raven-Ressource niedergebracht. Das Raven-Distal-Explorationsprogramm bestand aus 46 Bohrlöchern (12.024 m), von denen die meisten mehr als 100 m von den Grenzen der Raven-Ressource entfernt niedergebracht wurden. Die Raven-Mineralisierung ist weiterhin offen, insbesondere im Osten, der im Mittelpunkt der nächsten Explorationsphase stehen wird.Die Untersuchungsergebnisse für 39 der 46 Bohrlöcher des Explorationsprogramms Raven Distal liegen vor. Die wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden vorgestellt:- NG22-155C - 7,18 g/t über 6,9 m aus 128,1 m und3,59 g/t Au über 83,5 m aus 213,5 m, einschließlich:o 6,26 g/t Au über 47,0 m aus 213,5 m in NG22-155C, einschließlicho 20,24 g/t Au über 14,5 m aus 246,0 m in NG22-155C, einschließlicho 45,84 g/t Au über 5,3 m aus 250,7 m in NG22-155C- NG22-162C - 0,65 g/t Au über 105,5 m aus 202,0 m, einschließlicho 8,28 g/t Au über 5,0 m aus 216,5 m- NG22-082C - 1,98 g/t Au über 14,2m aus 67,0m- NG22-085C - 1,15 g/t Au über 25,7 m aus 85,3 m"Die Explorationsarbeiten im Goldcamp Dublin Gulch unterstreichen weiterhin das außergewöhnliche Goldpotenzial des Grundstücks und insbesondere der oberflächennahen Goldlagerstätte Raven", sagte John McConnell, President und CEO von Victoria. "Die Exploration von Raven in der vergangenen Saison konzentrierte sich auf die Erprobung des Erweiterungspotenzials aus der ersten Mineralressourcenschätzung, und im Jahr 2022 wurden in und um Raven mehr Bohrlöcher gebohrt als in allen vorherigen Kampagnen zusammen. Von besonderem Interesse war der hochgradige Abschnitt in Bohrloch NG22-155C, der 3,59 g/t auf 83,5 m ergab, etwa 300 m östlich entlang des Streichs der bestehenden Ressource Raven."- 25.244 m Diamantbohrungen auf der Lagerstätte Raven (90 Bohrlöcher), einschließlich des Raven Proximal Programms und des Raven Distal Explorationsprogramms- 718 m metallurgische Bohrungen in der Lagerstätte Raven- 1.865 geochemische Bodenproben- 1.971 m Diamantbohrungen auf dem Ziel Lynx (6 Löcher)- 936 m Oberflächengräben auf dem Ziel Lynx- Ausbau des Explorationslagers zur Unterstützung einer verlängerten Explorationssaison- detaillierte strukturelle/geologische Kartierung und ProspektionDie wichtigsten analytischen Untersuchungsergebnisse der 39 Bohrlöcher, die bisher im Rahmen des Distal Exploration Program von Raven niedergebracht wurden, sind in Tabelle 1 aufgeführt.*Die tatsächliche Breite beträgt schätzungsweise 90% der gebohrten Länge.Eine Reihe von Bohrprofilen und ein Lageplan zu diesen Raven-Bohrlöchern sowie Bohrkragen- und Vermessungsdaten werden auf der Website des Unternehmens (www.vgcx.com) zur Verfügung gestellt.Die Ergebnisse des Raven Proximal Programms und die restlichen Ergebnisse des Raven Distal Explorationsprogramms werden voraussichtlich in naher Zukunft veröffentlicht werden.Alle Explorationsbohrkerne des Programms Dublin Gulch 2022 wurden bei MSALABS in Terrace, B.C., unter Verwendung des ICP_230-Analysepakets mit 34 Elementen und einer FAS-111-Brandprobe mit 30 Gramm Gewicht und AA-Abschluss für Gold analysiert. Alle Kernproben wurden in den Explorationseinrichtungen von Victoria geteilt und zur Aufbereitungsanlage von MSALABS in Terrace, B.C., transportiert. Dort wurden die Proben sortiert und auf eine geeignete Partikelgröße zerkleinert (Grobzerkleinerung) und repräsentativ auf eine kleinere Größe (250 Gramm) für die Analyseeinrichtung von MSALABS in Langley, B.C., aufgeteilt. Für die Explorationskampagne 2022 wurde ein umfassendes System von Standards, Leerproben und Feldduplikaten eingeführt, das überwacht wird, sobald chemische Analysedaten verfügbar sind.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Paul D. Gray, P.Geo., als qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" geprüft und genehmigt.Raven stellt eine potenziell hochgradige, oberflächennahe Goldlagerstätte dar, die im äußersten südöstlichen Kontakt des Nugget Intrusive Stock innerhalb des umgebenden Metasedimentpakets der Earn Group liegt. Dieses große, etwa 3 Kilometer mal 2 Kilometer große, mittel- bis grobkörnige Granodioritlager aus der Kreidezeit ist der zweitgrößte Intrusionskörper auf dem Grundstück Dublin Gulch (nach dem Dublin Gulch Lager, das die Goldmine Eagle beherbergt). Der Nugget Stock ist äußerst aussichtsreich, um eine sheeted vein mineralization im Stil von Eagle zu beherbergen, und der größte Teil des mehr als 5 Quadratkilometer großen Stocks ist noch nicht erprobt.Das Raven-Vorkommen befindet sich in einem Scherungszonenkorridor im südöstlichen Teil des Nugget Stocks in enger Verbindung mit dem Intrusions-Metasediment-Kontakt auf der östlichen Seite des Lynx Creek-Tals. Das Gebiet liegt unter der Earn-Gruppe aus dem Devon- bis Mississippi-Alter und dem Keno Hill-Quarzit aus dem frühen Karbon, die durch Metamorphismus, Faltung und Überschiebung im Grünschieferbereich deformiert wurden (Gordey und Makepeace, 2003).Explorationsbohrungen, Schürfungen und geochemische Bodenproben bei der Lagerstätte Raven in den Feldsaisonen 2018 bis 2022 ergaben wiederholt hochgradige Goldabschnitte, die von ausgedehnten sichtbaren Goldvorkommen entlang eines bedeutenden und durchgängig mineralisierten Korridors begleitet wurden, der seit seiner Entdeckung im Jahr 2018 nach und nach gewachsen ist. Die Entdeckung von Raven basierte größtenteils auf ersten Oberflächengräben, die in der Feldsaison 2018 angelegt und beprobt wurden und Skorodit-, Wismut- und Siderit-verwandte Sulfidadern unter weniger als einem Meter Abraum/Deckschicht freilegten.Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das "Grundstück"), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet, liegt im zentralen Yukon-Territorium in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Das Unternehmen veröffentlichte einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 für die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019 (der "technische Bericht 2019 Eagle"). Seit dem Datum des technischen Berichts 2019 für Eagle hat das Unternehmen in seiner Mine Eagle Gold produziert. Basierend auf dem technischen Bericht 2019 für Eagle und nach der Anpassung für die Erschöpfung bis zum 31. Dezember 2021 enthalten die Lagerstätten Eagle und Olive nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 2,7 Millionen Unzen Gold aus 133 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,64 Gramm Gold pro Tonne. Basierend auf dem technischen Bericht von Eagle aus dem Jahr 2019 und nach der Anpassung für die Erschöpfung bis zum 31. 