Palladium - Verkäufer erhöhen den Druck

Nach einer Reihe gescheiterter Ausbruchsversuche über die Kurshürden bei 1.997 USD setzte sich der Abwärtstrend bei Palladium im Dezember letzten Jahres fort und drückte den Kurs in der Spitze bis 1.641 USD. Dort startete eine Erholung, die in Form eines ansteigenden Dreiecks verlief und mehrfach an den Hürden bei 1.804 und 1.835 USD nach unten abprallte. Zuletzt wurde die Unterseite der Formation unterschritten und so ein weiteres bärisches Signal generiert.Noch können die Bullen Palladium am Zwischentief bei 1.670 USD stabilisieren, doch die negative Entwicklung der letzten Tage spricht eine eindeutige Sprache: In Kürze sollte auch dieses Tief unterschritten und 1.641 USD, sowie später die zentrale langfristige Unterstützung bei 1.531 USD angelaufen werden. Dort könnte eine übergeordnete Erholung starten.Sollte sich der Wert dagegen über die Hürden bei 1.804 und 1.835 USD zurück arbeiten können, wäre eine Erholung bis 1.900 USD die Folge. Dort dürften die Verkäufer aber wieder aktiv werden und Palladium erneut auf Talfahrt schicken.