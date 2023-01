Panne bei Bank of America versetzt Kunden in Panik

Wie u. a. time.com berichtet, erlebten einige Kunden der Bank of America am Mittwoch einen ordentlichen Schreck beim Blick auf ihre Bankkonten. Probleme bei Zahlungen, die über den Geldtransferdienst Zelle abgewickelt wurden, führten dazu, dass Geld von Konten "verschwand".Zelle wird in den USA häufig genutzt, um Gelder direkt von einem Bankkonto auf ein anderes zu übertragen. Der Dienst ist schnell und kostenlos, im Gegensatz zu den herkömmlichen Kreditkartentransaktionen. Allerdings bietet er auch keinen Schutz für Zahlungen, die über seine Dienste getätigt werden.Der Transferdienst verwies seine Nutzer am Mittwoch an die Bank of America: "Die Zelle-App und das Zelle-Netzwerk sind in Betrieb und funktionieren. Wir sind uns eines Problems bewusst, das Kunden der Bank of America beim Senden und Empfangen von Zahlungen beeinträchtigt. Wir empfehlen, das Kundensupport-Team der Bank of America für weitere Updates zu kontaktieren."Die Bank erklärte gegenüber der Webseite Time, das Problem sei am Mittwoch um 15:00 Uhr EST behoben worden und die Kunden erhielten ihre Gelder zurück. Kunden sahem am Mittwoch beim Einloggen in ihre Online-Bankkonten einen Hinweis, dass die Transaktionen nicht fehlen, sondern sich verzögern: "Zelle-Transaktionen, die zwischen dem 14. und 17. Januar getätigt wurden, können sich verzögern und werden nicht wie gewünscht auf den Konten verbucht. Die Überweisungen werden ausgeführt und so bald wie möglich in Ihren Kontoaktivitäten und -salden angezeigt."© Redaktion GoldSeiten.de