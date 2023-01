Goldpreisrallye wird sich fortsetzen  Alain Corbani

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Alain Corbani über dessen Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise in diesem Jahr. Nach Ansicht des Portfoliomanagers des Gold & Precious Fund wird sich der jüngste Anstieg der Goldpreise weiter fortsetzen.Laut Corbani, der über drei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen verfügt, unter anderem als Direktor von RBC Capital Markets, beeinflussen drei Faktoren den Goldpreis: die Inflation, die Stärke des US-Dollars und der Leitzins. Da alle drei Faktoren entweder stagnieren oder sich umkehren, habe sich der Goldpreis seiner Meinung nach oben bewegt: "All diese drei Schlüsseldaten haben eine Umkehrbewegung eingeleitet", so Corbani. "Sie haben ihren Höhepunkt überschritten und bewegen sich in Richtung Süden. [...] Der Goldpreis hat sich erholt, weil die Inflationsdaten, die Abschwächung des Dollars und die sinkenden Zinssätze ein neues Interesse am Goldpreis ausgelöst haben."Zusätzlich zu diesen drei Faktoren werde der Goldpreis auch durch die Realzinsen beeinflusst: "Zwei Variablen, die stark negativ mit dem Goldpreis korreliert sind, sind die realen Zinssätze und der US-Dollar", erklärt der Experte. "Wenn ich eine klare Vorstellung davon habe, in welche Richtung sich die Realzinsen und die US-Währung entwickeln werden, kann ich eine Prognose für den Goldpreis treffen."Corbani rechnet in diesem Jahr mit neuen Allzeithochs für das gelbe Metall.© Redaktion GoldSeiten.de