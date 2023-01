Silber könnte 2023 auf 30 $ steigen

Wie CNBC jüngst berichtet, rechnen einige Experten in diesem Jahr mit einem Anstieg der Silberpreise auf 30 US-Dollar. Zuletzt hatte das weiße Metall dieses Niveau im Februar 2013 erreicht. Gründe für diese Einschätzung seien unzureichende Silberbestände und die Tatsache, dass Silber in Zeiten hoher Inflation besser abschneidet als Gold.So erklärte beispielsweise Janie Simpson, CEO von ABC Bullion: "Silber hat in der Vergangenheit in Jahren mit hoher Inflation Gewinne von fast 20% pro Jahr erzielt. In Anbetracht dieser Erfolgsbilanz und der Tatsache, dass Silber im Vergleich zu Gold nach wie vor günstig ist, würde es nicht überraschen, wenn der Silberpreis in diesem Jahr in Richtung 30 $ pro Unze klettern würde, obwohl dies wahrscheinlich einen erheblichen Widerstand darstellen wird."Auch MKS PAMP sieht eine gute Performance für Silber voraus: "Silber ist knapp... und die verfügbaren physischen Bestände in den physischen Zentren in New York und London sind deutlich geringer als bei Gold", erklärte Nicky Shiels, Leiterin der Metallstrategie bei dem Edelmetallunternehmen. "Das größte Segment der Silbernachfrage ist die Industrie, die fast 50% der Gesamtnachfrage ausmacht." Ein Anstieg des Silberpreises auf 28 $ sei ihr Basisszenario und 30 $ oder mehr das bullische Szenario.Zum Thema Knappheit äußerte sich Randy Smallwood, Präsident von Wheaton Precious Metals wie folgt: "Wenn die Silberpreise steigen, ist es nicht so, dass die Silberminen ihre Produktion erhöhen können, da die Silberminen nur etwa 25% des Silbers liefern." Oft sei der Markt auf die Blei-Zink-Minen angewiesen, um die höhere Nachfrage zu decken. Während er es für möglich halte, dass der Silberpreis die Marke von 30 $ pro Unze erreiche, glaube Smallwood nicht, dass dieses Niveau auf Dauer halten würde.© Redaktion GoldSeiten.de