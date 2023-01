Platin auf dem Rückweg von der 1.100 USD-Marke

Quelle Chart: stock3

Zuletzt zur Mitte des Dezembers - 13.12. - coverten wir hier an dieser stelle das Industrie- und Edelmetall Platin attackiert mit einem "Kaufsignal". Auch wenn der Ausbruch über 1.030 USD nochmals einen Umweg nahm, gehörte die anschließende Bewegung in Richtung von 1.100 USD beinahe schon fixiert. So geschehen erreichte Platin das anvisierte Ziel und zeigt sich seither wieder schwächer. Aktuell sogar wieder unter 1.030 USD, sollte spätestens bei 1.000 USD wieder Auftrieb einkehren, um der vorausliegenden Saisonalität gerecht zu werden. Eine erneute Attacke in Richtung der 1.100 USD-Marke erscheint als logische Konsequenz.Notierungen unter 1.000 USD dürften hingegen weitere Gewinnmitnahmen nach sich ziehen, sodass man hier mit Preise von 975 bzw. 966 USD je Unze rechnen sollte. Unterhalb dessen würde sogar ein Ausverkauf bis 900 USD drohen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.