Defla X - Produzententeuerung nun auch negativ

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht verminder weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.• US-Zinsen bei 4,5% (GELDMARKTzinsen).• EZB Geldmarktzinssatz bei 2,50%• US-Verbraucherpreisindex nun offiziell deflatorisch bei -0,1% auf Monatsbasis.• US-Produktionspreisindex nun offiziell deflatorisch bei -0,5% auf Monatsbasis.• Deutscher Produktionspreisindex nun offiziell deflatorisch bei - 0,4% auf Monatsbasis.• US-Ausfälle auf Autokredite rasant gestiegen auf das Niveau von 2009.Diese eindeutige DEFLATION, mittlerweile egal, ob man in der Lage ist:a) echte Inflation, die wir seit 2008 nicht hatten;b) oder Mangelteuerung**Beachten Sie die Rede von FED- Gouverneurin Brainard. Sie spricht von dem Fehlen der Lohn-/ Preisspirale, die bei echter Inflation aber vorläge.zu differenzieren,scheint die Zentralbanksprecher nicht davon abzuhalten, mehre weitere Erhöhungen der Geldmarktzinsen zu planen, im EUR Raum "mehrere 0,5%- Zinsschritte", in den USA "mindestens auf 5%, mindestens in 0,25% Zinsschritten".Wer Teuerung jetzt bekämpfen sollte, ist Japan mit einer Jahresteuerungsraten von 4% wäre eine Zinsanhebung auf 1,5% vielleicht angebracht.Ansonsten kündigte Google Entlassungen an, was etliche Aktieninvestoren, die schon gelesen hatten oder geglaubt hatten, Big-Tech habe überhaupt keine Controller oder Betriebswirte im Management, eines Besseren belehrte, miteinem Kursfeuerwerk als Folge, welches sich auch auf andere Indizes übertrug.Unsere Kunden wurden schriftlich rechtzeitig davor informiert.Auch allgemeinere Indizes stiegen.Gold blieb konstant an der Ausbruchs-/ Widerstandslinie,perfekt geometrisch an den von unseren Indikatoren errechneten Widerständen und Supports.Ein 2-tägiger Staatsanleihenboom war auch gleich wieder vorbei:was allerdings den Kapitalmarktzinsrückgang wieder aufhebt.Cryptos ohne preisbildende Verkäufer, Konkurse hin oder her:gehen natürlich nach oben, auch das haben wir allen unseren Kunden rechtzeitig vorher mitgeteilt.Marktwendevorhersagen sind nun zu fast 100% richtig und natürlich lukrativ.Es gilt in der kommenden Woche zuerst wieder im kurzen Bild zu beobachten, was der Ausbruch nun insgesamt bewirkt. Von den RSIs und den Kapitalmarktzinsen her könnte auch eine Pause oder Gegenbewegung eintreten, falls, und das ist wichtig, keine Short Squeeze Punkte getroffen wurden. Wenn ein short squeeze beginnt, rennt es weiter nach oben und ohne Pause. Wir werden es im M15 Chart dann sehen, das gilt auch für Gold.