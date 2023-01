Technische Marktanalyse vom 22.01.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Für Gold gilt das Gleiche, wie für den DAX. Wenn der Trend zu steil wird, muss eine Korrekturbewegung erfolgen. Wann diese einsetzt, ist wie immer offen. Allerdings kann ein solcher Trend nicht über mehrere Wochen durchgehalten werden. Trotzdem besteht eine gute Chance darauf, dass die große runde Marke von 2.000 USD kurzfristig wieder erreicht wird.Sollte dies ohne weitere Korrektur in den nächsten Wochen erfolgen, würde die Wahrscheinlichkeit recht groß sein, dass danach eine kräftige Gegenbewegung folgt. Wenn allerdings zunächst eine kurze Abwärtsbewegung vollzogen wird, könnte sich ein längerfristiger Trend etablieren. In diesem Fall wären neue Rekordwerte in absehbarer Zeit möglich. Die Indikatorenlage sollte nicht überbewertet werden, da sich diese bei einem starken Trend oft länger im überkauften Bereich aufhalten und damit keine sinnvollen Signale liefern können.Der Öl-Preis konnte sich vom jüngsten Tief wieder entfernen und hat den Widerstandsbereich erneut erreicht. Die Indikatoren zeigen nicht an, wie es weitergehen wird. Da die Abwärtstrendlinie gebrochen wurde, dürfte diese kaum noch Relevanz haben. Wichtig wird nun sein, ob der Widerstand überwunden wird, oder ob der Preis in diesem Bereich erneut scheitert. Eine Entscheidung dürfte zum Wochenauftakt fallen.Was bei Gold und DAX noch aussteht, hat der Euro eindrucksvoll vorgemacht. Bis zum Jahresende ist der Aufwärtstrend zu steil ausgefallen, was zum Auftakt dieses Jahres zumindest für einige Tage korrigiert wurde. Anschließend wurde der alte Trenz zwar wieder aufgenommen, die Gegenbewegung hat aber für eine Bereinigung gesorgt. Die Indikatoren haben Divergenzen gebildet oder stehen kurz vor Verkaufssignalen. Entsprechend dürfte eine weitere, wenn auch nur kleine Korrekturbewegung bevorstehen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.