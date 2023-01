Kitco-Umfrage: Gold hat Raum nach oben; die Stimmung ändert sich

Das deutliche Aufwärtsmomentum in Gold hilft dabei, die bullische Stimmung am Markt anzutreiben, doch die Analysten warnen außerdem weiterhin, dass Anleger dem Markt nicht nachjagen sollten. Das berichtet Kitco News im Rahmen der aktuellen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren acht (44%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Vier (22%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während sechs (33%) eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben auch 783 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 500 (64%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 169 (22%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 114 (15%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de