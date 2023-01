Uranium Energy durchschneidet 23,2% eU3O8 auf 3,4 m und erweitert damit die neue Zone Sakura

Loch Von Nach Breite (m) Grad Cut-off-Gehalt

(m) (m) (% eU3 O8 ) (% eU3 O8 )

CB-178-1 419.1 434.7 15.6 5.42 0.05

einschließlich. 426.6 430.0 3.4 23.22 5.0

- Erweiterung des hochgradigen Fußabdrucks: UEC durchschneidet mit CB-178-1, dem ersten Bohrloch des Sakura-Zonen-Bohrprogramms 2023 auf dem Projekt Christie Lake ("das Projekt"), eine weitere hochgradige Uranmineralisierung. Dieser Abschnitt erweitert den Fußabdruck der hochgradigen Mineralisierung in der neuen Zone, die erstmals im Oktober letzten Jahres gemeldet wurde. CB-178-1 liegt etwa 10 m von CB-176A entfernt, das einen Gehalt von 68,7 % eU3O8 auf 2,1 m aufwies.- Erstklassige Lage: Christie Lake liegt neun Kilometer nordöstlich von McArthur River, der weltweit größten hochgradigen Uranmine, und entlang des gleichen geologischen Trends (siehe Abbildungen 1 und 2). Die Zone Sakura, die im August 2022 entdeckt wurde, liegt entlang des mineralisierten Korridors Yalowega (siehe Abbildungen 3 und 4).- Infrastruktur-Vorteil: Das Projekt erstreckt sich über den Eastern Athabasca High Grade Uranium Corridor, ein 19.576 Acre großes Landpaket, das zwischen den beiden Weltklasse-Uranbetrieben McArthur River und Cigar Lake liegt.- Synergien mit dem Roughrider-Projekt: Christie Lake ist eines der Schlüsselprojekte in der Eastern Athabasca Hub Strategie von UEC und das Unternehmen prüft die Synergien zwischen diesem Projekt und den Projekten Roughrider und Horseshoe-Raven.- Laufende Exploration: Diese Abschnitte stellen die ersten Ergebnisse der dreimonatigen Winterkampagne dar. Es wird erwartet, dass im Laufe des Winters weitere Bohrungen gemeldet werden, was zu einer Aktualisierung der Ressource Christie Lake im Jahr 2023 führen wird.Corpus Christi, 23. Januar 2023 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") freut sich, eine neue Uranmineralisierung in Bohrloch CB-178-1 bekannt zu geben, die einen Gehalt von 5,42 % eU3O8 auf 15,6 Metern aufweist, einschließlich eines Subintervalls mit einem Gehalt von 23,2 % eU3O8 auf 3,4 Metern (Tabelle 1). Dieses Ergebnis erweitert den Fußabdruck der hochgradigen Uranmineralisierung auf dem Projekt Christie Lake, die ursprünglich im vergangenen Jahr gemeldet wurde (siehe Pressemitteilung vom 4. Oktober 2022).Die vertikale Tiefe der diskordanten Mineralisierung bei Christie Lake liegt zwischen 400 und 420 Metern ("m") ab der Oberfläche. Das ist etwa 100 m flacher als bei McArthur River und liegt ungefähr in derselben Tiefe wie bei Cigar Lake. Die Lagerstätten McArthur River und Cigar Lake sind die archetypischen hochgradigen Superlagerstätten von Athabasca mit Reserven und einer früheren Produktion von insgesamt 985,7 Millionen Pfund Uran.Amir Adnani, CEO und President, erklärte: "Nach unserer Übernahme von UEX im Jahr 2022 haben wir ein Bohrprogramm auf dem Projekt Christie Lake begonnen und mit unserer Entdeckung in der Zone Sakura mit 68,7 % eU3O8 auf 2,1 Metern einen der besten Abschnitte des Jahres in Kanadas hochgradigem Athabasca-Becken gemeldet. Wir werden im Jahr 2023 damit beginnen, die Kontinuität dieser neuen Zone weiter zu verfolgen und zu testen, und wir freuen uns, dass das erste Bohrloch unseres neuen Programms die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung erweitert. Die heute bekannt gegebenen Ergebnisse sind auch ein Beweis für die Fähigkeit unseres kanadischen technischen Teams, die konventionelle Projektpipeline von UEC in Kanada zu erschließen. Mit unseren Projekten im östlichen Athabasca-Becken verfolgen wir zwei Ziele: 1) Fortsetzung der aggressiven Explorationsbohrungen für das Ressourcenwachstum und 2) Evaluierung potenzieller Synergien für die zukünftige Erschließung angesichts der Nähe der Projekte Christie Lake und Horseshoe Raven zu unserem kürzlich erworbenen Projekt Roughrider."Chris Hamel, Vice President Exploration, Kanada, erklärte: "Die bestätigte Kontinuität der hochgradigen Uranmineralisierung in der Sakura-Zone deutet auf einen bisher nicht erkannten Trend der Uranmineralisierung bei Christie Lake hin. Aufgrund der eingeschränkten Ausgaben in den Jahren der Uranbärenkonjunktur wurde das aufregende Potenzial von Christie Lake nicht ausreichend erkundet. Wir freuen uns darauf, das Weltklasse-Potenzial dieses Projekts mit aggressiven Bohrungen zu erweitern. Die Fähigkeit von UEC, Finanzkraft in das Projekt einzubringen, baut auf der technischen Arbeit und den Erfassungsbemühungen auf, die UEX seit 2016 geleistet hat, um die Voraussetzungen für diesen Erfolg zu schaffen."Die Mineralisierung in der Zone Sakura ist nach wie vor für eine Erweiterung in alle Richtungen offen und steht im Mittelpunkt der Bohrungen 2023 auf dem Projekt Christie Lake.1. Die wahren Mächtigkeiten der in Tabelle 1 gemeldeten Mineralisierung werden auf 90-95 % der Kernlänge geschätzt, können jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht verifiziert werden.2. eU3O8 bezieht sich auf den radiometrischen Äquivalentgrad U3O8 , der mit Hilfe kalibrierter radiometrischer Sonden im Bohrloch bestimmt wird, ein Verfahren, das im Abschnitt "Über radiometrische Grade" näher erläutert wird.Abbildung 1 - UECs Projekte im Athabasca-Beckenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68946/23012023_DE_UEC.001.jpegDas Athabasca-Becken ist ein Urangebiet von Weltrang im nördlichen Teil der Provinzen Saskatchewan und Alberta in Kanada mit einer Fläche von etwa 100.000 Quadratkilometern. Die einzigartige Geologie der Lagerstätten im Athabasca-Becken kann zu Lagerstättengehalten führen, die den weltweiten Durchschnitt der Uranlagerstätten von 0,2 % U3O8 um das bis zu 100-fache übersteigen.Die gesamte derzeitige Uranproduktion Kanadas stammt aus den Minen im Athabasca-Becken. Nach Angaben der World Nuclear Association entfielen 2021 9,7 % der weltweiten Uranproduktion auf das Athabasca-Becken.Die Uranmineralisierung im Athabasca-Becken tritt in Verwerfungsstrukturen auf, die die Schnittstelle zwischen dem Sandstein und dem darunter liegenden Grundgestein, die so genannte Diskordanz, durchdringen. Uran kann an der Schnittstelle, der sogenannten Diskordanz, oder bis zu mehreren hundert Metern unterhalb der Diskordanzoberfläche in den darunter liegenden Verwerfungsstrukturen im Grundgebirge gefunden werden.Die Urankonzentrationen aus den oben dargestellten Bohrlöchern stammen aus dem radiometrisch äquivalenten Urangehalt ("REG"), der als eU3O8 bezeichnet wird und in-situ im Bohrloch bestimmt wird. Weitere Informationen zu REGs finden Sie im Abschnitt "Über radiometrische Äquivalentgehalte" weiter unten.Die Kerngewinnung aus Teilen der mineralisierten Zone in Bohrloch CB-178-1 wird auf etwa 50 % geschätzt. Die Teile des Kerns, die aus dem Abschnitt geborgen wurden, bestätigen das Vorhandensein einer sehr hochgradigen Uranmineralisierung. Daher ist das Unternehmen der Ansicht, dass die aus dem mineralisierten Abschnitt gewonnenen Untersuchungsergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die tatsächliche Konzentration des vorhandenen Urans sind und dass die oben dargestellte REG eine genauere Schätzung des Gehalts darstellt.Die Gehalte von eU3O8 wurden in-situ in den Bohrlöchern mittels kalibrierter radiometrischer Gammasonden geschätzt, die in das Bohrloch hinabgelassen werden - eine Methode, die von Uranexplorateuren und Bergleuten im Athabasca-Becken üblicherweise verwendet wird. Die Sonde zeichnet die Menge an Radioaktivität auf, die im Gestein neben der Sonde vorhanden ist, während sie sich im Bohrloch auf und ab bewegt.Die Sonden wurden vor Beginn des aktuellen Bohrprogramms in der Testgrubenanlage des Saskatchewan Research Council ("SRC") in Saskatoon kalibriert. Die Verwendung von Bohrlochsonden zur Berechnung der radiometrischen Äquivalentgehalte ist eine gängige Praxis von Uranbergbauunternehmen im Athabasca-Becken. Bohrlochsonden können die Urankonzentration genau messen, indem sie die Lichtblitze messen, die jedes Mal auftreten, wenn der Szintillator der Sonde von einem Gammastrahlungsteilchen getroffen wird, das von den Urankristallen ausgesandt wird. Die Anzahl der Lichtblitze wird von einer Photomultiplier-Röhre "gezählt". In hochgradigen Intervallen kann es aufgrund eines als "Sättigung" bezeichneten Prozesses, bei dem das vom Szintillator der Sonde emittierte Licht die Fähigkeit der Photomultiplier-Röhre, einzelne Lichtblitze zu "zählen", übersteigt, schwierig sein, die radiometrischen Äquivalenzgrade genau zu bestimmen.Von allen Bohrlöchern wurden Proben zur Analyse entnommen, um diese äquivalenten Gehalte zu bestätigen. Die Proben werden im geoanalytischen Labor von SRC in Saskatoon, Saskatchewan, analysiert; die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.UEC hält eine kombinierte direkte und indirekte Beteiligung von 82,775 % am Projekt Christie Lake, einem Joint Venture mit JCU (Canada) Exploration Company, Limited, einem Unternehmen, das sich zu 50 % im Besitz von UECs hundertprozentiger Tochtergesellschaft UEX Corporation befindet. Die direkte Beteiligung von UEC an Christie Lake beträgt 65,5492% und die indirekte Beteiligung durch die 50%ige Beteiligung an JCU beträgt 17,2254%.Das Projekt Christie Lake befindet sich im östlichen Athabasca-Becken (siehe Abbildungen 1 und 2), etwa 9 km nordöstlich und entlang des Streichs der Mine McArthur River von Cameco, der größten und hochwertigsten Uranmine der Welt. Die kontrollierende Struktur der Lagerstätten der Mine McArthur River, die Verwerfung P2, setzt sich nach Nordosten über die Mine hinaus fort und verläuft in Richtung des Projekts Christie Lake. Unser technisches Team ist der Ansicht, dass die nordöstliche Streicherweiterung der Verwerfung P2 über eine Reihe von Stufen nicht nur das Projekt Christie Lake durchquert, sondern auch die drei bekannten Uranlagerstätten auf Christie Lake kontrolliert: die Lagerstätten rora, Paul Bay und Ken Pen sowie die neu entdeckte Zone Sakura.Abbildung 2 - Standort des Projekts Christie Lakehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68946/23012023_DE_UEC.002.jpegAbbildung 3 - Sakura Zone Mineralisierung - vorläufige Zonengrenzenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68946/23012023_DE_UEC.003.jpegDie technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Chris Hamel, P.Geo., UECs Vice President Exploration, Kanada, geprüft und genehmigt, der als qualifizierte Person gemäß S-K 1300 gilt.Abbildung 4 - Vorläufiger Querschnitt mit CB-178-1https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68946/23012023_DE_UEC.004.jpeg Uranium Energy Corp. ist der am schnellsten wachsende Anbieter von Brennstoff für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradigen konventionellen Projekten in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios Nordamerikas mit gelagertem U3O8; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp. , dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten in der westlichen Hemisphäre, die sich im Ressourcenstadium befinden. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung verfügen. 