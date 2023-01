Karora Resources bohrt 9,5 g/t auf 7,1 m in der Western Flanks Deeps und erweitert den potenziellen mineralisierten Strang in der New Mason Zone auf 700 m

Ziel/ Bohrung ID Teilinte Von (m) Nach (m) Bohrloch Intervall Geschätzte wahre Au (g/t) 1.

Aussicht rvall (m) Breite



AZONE AA38ACC-06AR 76.0 90.0 14.0 2.1







AZONE 94.0 100.0 6.0 1.9

AZONE 111.0 116.0 5.0 2.2

AZONE 130.0 136.0 6.0 5.3

AZONE AA38ACC-08AR 40.0 42.0 2.0 5.1

AZONE 59.5 63.5 4.0 3.3

AZONE 67.0 77.0 10.0 2.8

AZONE AA38ACC-09AR 56.8 69.0 12.2 1.3

AZONE AA38ACC-12AR 136.0 138.0 2.0 14.8

30C B30-1830-13NR 1.0 11.0 10.0 1.9

30C B30-1830-14NR 0.0 6.6 6.6 2.8

30C B30-1890-17NR 107.0 110.0 3.0 3.4

30C B30-19-024NR 28.0 30.0 2.0 7.5

30C B30-19-026NR 6.0 11.0 5.0 2.3

30C B30-19-029NR 1.9 7.0 5.1 2.8

30C 16.0 17.0 1.0 14.5

30C 31.4 36.1 4.7 2.4

30C B30-20-001NE 66.0 72.0 6.0 1.9

30C B30-20-003NE 58.0 63.0 5.0 2.2

COW BC1704-012AE 132.6 137.0 4.4 4.9

COW BCB13-01AE 62.0 71.0 9.0 2.4

COW BCB13-02AE 72.0 83.0 11.0 1.8

COW 117.7 119.0 1.3 7.8

COW BCB13-03AE 128.0 129.6 1.6 7.3

COW 136.2 148.0 11.9 3.3

LARK BL1941SP3-05AE 147.8 149.0 1.2 10.4

LARK 147.8 149.0 1.2 10.4

LARK BL1941SP3-13AE 209.0 214.0 5.0 2.4

LARK BLB13-06AE 150.0 153.0 3.0 3.5

LARK 272.0 275.0 3.0 9.0

MASON BM1890-21AE 100.0 111.0 11.0 4.4

MASON 214.0 217.0 3.0 4.1

MASON BM1890-22AE 135.0 137.0 2.0 10.4

MASON 200.0 211.0 11.0 5.4

MASON 221.0 225.0 4.0 2.6

MASON 252.0 275.0 23.0 3.3

MASON BM1890-24AE 43.0 47.0 4.0 3.8

MASON 53.0 58.0 5.0 6.5

MASON 75.0 81.0 6.0 2.3

MASON 142.0 145.0 3.0 6.4

MASON 253.0 261.0 8.0 2.1

MASON 355.7 363.4 7.7 1.9

MASON BM1941SP3-03AE 39.0 47.0 8.0 2.2

MASON 51.5 57.7 6.2 1.6

40C W44-405-007NE-A 16.0 23.0 7.0 2.3

40C W44-405-016NE 14.0 15.0 1.0 21.9

AZONE WA380-003AE 3.0 5.3 2.3 7.9

AZONE 289.0 298.0 9.0 6.6

AZONE WA380-005AE 2.0 7.0 5.0 3.8

AZONE 232.0 234.0 2.0 7.1

AZONE WA380-006AE 3.7 5.8 2.1 11.8

AZONE 8.5 12.0 3.5 6.7

AZONE 39.0 41.0 2.0 6.0

AZONE 250.8 256.5 5.7 4.4

AZONE WA380-008AE 2.0 7.0 5.0 8.6

WF WW386SP-08AR 86.5 93.0 6.5 2.4

WF 113.0 118.0 5.0 2.1

WF 121.0 129.0 8.0 1.9

WF 135.0 139.0 4.0 2.9

WF WW386SP-11AE 89.5 92.0 2.5 1.5 14.3

WF 112.0 120.0 8.0 3.7 2.0

WF 137.0 141.0 4.0 2.1 3.4

WF 151.0 160.0 9.0 4.0 3.0

WF 198.0 207.0 9.0 3.8 1.2

WF WW395-13AE 43.7 49.6 6.0 1.1 3.4

WF WW395-14AE 46.0 47.5 1.5 0.8 7.4

WF 160.4 166.0 5.6 3.2 2.2

WF 277.0 288.0 11.0 6.0 3.8

WF 303.3 307.0 3.8 2.1 4.7

WF WW395-18AE 184.0 186.1 2.1 1.3 7.2

WF 191.0 200.0 9.0 5.9 1.8

WF 214.0 224.7 10.7 7.1 9.5

WF 251.3 256.0 4.7 3.3 2.7

1. Gemeldete Goldgehalte > 1,0 g/t im Bohrloch und Gramm x Meter > 10

Ziel/ Bohrung ID MGA_N MGA_E mRL DIP AZI Gesamtlänge (m)

Aussicht

AZONE AA38ACC-01AR 6545028.1 374126.4 42.3 15.7 188.5 80.8

AZONE AA38ACC-03AR 6545031.3 374123.0 41.7 9.2 278.2 138.0

AZONE AA38ACC-06AR 6545028.6 374126.2 40.6 -19.3 157.0 170.5

AZONE AA38ACC-08AR 6545029.0 374125.3 40.4 -36.9 196.7 96.0

AZONE AA38ACC-09AR 6545030.1 374123.0 40.2 -37.0 241.6 101.7

AZONE AA38ACC-10AR 6545030.4 374123.5 40.0 -60.3 214.8 140.8

AZONE AA38ACC-12AR 6545028.9 374125.3 40.5 -41.8 161.5 195.0

AZONE AA38ACC-14AR 6545030.0 374128.7 43.8 41.6 154.8 107.3

AZONE AASP22-27AE 6544543.5 374500.6 -266.3 -50.4 337.1 378.2

30C B30-1830-08NR 6542709.5 375518.1 -353.4 50.5 243.0 33.7

30C B30-1830-08NR 6542709.5 375518.1 -353.4 50.5 243.0 33.7

30C B30-1830-13NR 6542723.2 375515.7 -357.0 -4.9 264.2 81.1

30C B30-1830-14NR 6542711.7 375528.7 -358.3 -5.7 228.5 62.5

30C B30-19-024NR 6542617.0 375623.9 -382.3 37.0 230.5 54.3

30C B30-19-025NR 6542617.5 375623.3 -383.1 24.0 230.5 57.1

30C B30-19-026NR 6542616.8 375624.0 -381.6 44.0 202.5 54.1

30C B30-19-027NR 6542617.2 375623.5 -383.1 24.0 202.5 65.9

30C B30-19-028NR 6542617 375623.6 -383.5 14 202.5 65.8

30C B30-19-029NR 6542617.5 375623.5 -382.7 33.0 253.5 66.0

30C B30-19-030NR 6542617.2 375623.6 -383.2 23.0 217.5 56.7

30C B30-20-001NE 6542350.6 375841.5 -397.4 47.0 240.5 135.0

30C B30-20-003NE 6542350.5 375841.4 -397.7 41.0 223.5 120.0

30C B30-20-004NE 6542350.3 375841.5 -397.6 37.0 207.5 117.1

30C B30-20-005NE 6542275.1 375900.6 -404.0 42.0 249.5 140.8

30C B30-20-008NE 6542275.1 375900.8 -403.2 30.0 224.5 123.0

30C B30-20-010NE 6542350.2 375841.2 -398.2 33.0 239.5 122.4

30C B30-20-011NE 6542350.5 375841.5 -397.5 46.0 212.5 110.8

30C B30-20-012NE 6542274.9 375900.7 -403.9 25.0 213.5 126.0

30C B30-20-014NE 6542274.9 375900.6 -404.3 20.0 260.5 138.0

COW BC1704-010AE 6543392.5 375449.0 -292.3 -24.5 227.8 384.5

COW BC1704-012AE 6543392.6 375448.9 -292.7 -43.0 223.9 291.0

COW BC1825-04AE 6542759.7 375551.3 -367.1 -56.0 56.5 316.2

COW BCB13-01AE 6542360.9 375840.8 -400.4 -9.6 2.8 152.5

COW BCB13-02AE 6542361.1 375840.7 -400.4 -14.3 49.8 200.6

COW BCB13-03AE 6542360.8 375840.8 -401.1 -41.7 2.8 219.0

COW BCB13-04AE 6542361.1 375840.7 -401.1 -53.8 48.4 176.9

Gamma BGB16-002AE 6541911.1 376003.5 -467.9 4.1 96.9 307.9

LARK BL1941SP3-04AE 6542438.8 375455.6 -405.4 -13.6 59.6 195.1

LARK BL1941SP3-05AE 6542438.9 375455.7 -406.0 -36.4 59.7 291.1

LARK BL1941SP3-13AE 6542438.7 375455.4 -405.1 -12.5 35.1 255.4

LARK BLB13-06AE 6542350.4 375841.5 -401.3 -50.9 233.0 437.9

LARK BLB16-09AE 6541898.8 375982.6 -471.8 -60.2 217.7 194.9

MASON BM1890-21AE 6542769.7 375339.1 -385.7 -18.1 292.2 317.9

MASON BM1890-22AE 6542769.7 375339.1 -385.7 -36.5 293.5 347.6

MASON BM1890-24AE 6542766.3 375338.7 -387.6 -24.5 237.5 383.5

MASON BM1941SP3-03AE 6542439.3 375424.8 -405.9 -33.5 274.1 339.4

HUNT HE004-NE 6544917.8 374858.7 289.8 -85.0 229.0 237.7

Sorrenson SSOR-09-AE 6545333.4 374566.5 288.9 -70.0 224.5 237.5

40C W44-405-003NE 6543561.4 375292.9 -397.0 1.0 227.3 221.9

40C W44-405-007NE-A 6543706.7 375122.3 -398.3 40.0 218.5 161.7

40C W44-405-013NE 6543631.9 375234.3 -398.0 43.0 222.5 179.8

40C W44-405-014NE 6543631.9 375234.3 -398.0 57.0 222.5 158.8

40C W44-405-016NE 6543706.8 375122.4 -399.4 25.0 224.5 167.8

AZONE WA380-001AE 6544148.9 374747.3 -372.6 -1.1 60.5 254.9

AZONE WA380-003AE 6544148.8 374747.3 -373.5 -45.4 62.7 333.0

AZONE WA380-005AE 6544149.1 374747.2 -373.4 -26.9 34.9 287.9

AZONE WA380-006AE 6544149.3 374746.6 -373.6 -46.1 33.4 306.0

AZONE WA380-007AE 6544149.1 374747.2 -372.6 -1.0 9.9 283.3

AZONE WA380-008AE 6544149.4 374746.5 -373.5 -22.9 10.2 315.0

AZONE WA405-038AE 6543703.4 375153.9 -401.8 -70.2 18.5 528.3

WF WW386SP-08AR 6544008.0 374944.6 -381.8 -40.0 191.3 163.4

WF WW386SP-11AE 6544007.4 374945.5 -382.1 -52.3 187.4 317.5

WF WW395-13AE 6543803.4 375247.9 -392.5 -51.3 213.5 393.0

WF WW395-14AE 6543803.4 375248.4 -392.7 -46.2 192.5 333.1

WF WW395-15AE-A 6543803.4 375249.1 -392.7 -39.6 176.2 407.0

WF WW395-18AE 6543803.5 375247.5 -392.7 -38.5 241.6 269.9

TORONTO, 23. Januar 2023 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR; OTCQX: KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich, eine Fortsetzung der bedeutenden Ergebnisse der Goldexplorations- und Infill-Bohrungen bei der Mine Beta Hunt bekannt zu geben:- Im Hunt Block bestätigen die Tiefenbohrungen in der Zone Western Flanks weiterhin die zuvor gemeldeten Ergebnisse, die zeigen, dass sich die Hauptscherbenmineralisierung bis zu 250 Meter unterhalb der aktuellen Mineralressource erstreckt und in der Tiefe weiterhin offen ist.- Die ersten Ergebnisse der Tiefbohrungen im zentralen Abschnitt der Zone A bestätigen ebenfalls die Erweiterung der definierten Mineralisierung bis zu 150 Meter unterhalb der aktuellen Mineralressource, die in der Tiefe offen bleibt.- Im Beta Block lieferten die Bohrungen, die auf die Zonen Mason und Cowcill abzielten, Ergebnisse, die auf potenzielle neue Bergbaumöglichkeiten westlich bzw. östlich der Mineralressource Larkin hinweisen. Neue Bohrungen in der südlichen Erweiterung bei Mason haben das Potenzial für eine 700 Meter lange mineralisierte Streichausdehnung aufgezeigt.Die jüngsten Highlights der Abschnitte des laufenden Beta Hunt Untertage-Diamantbohrprogramms sind unten aufgeführt:Western Flanks Deeps1- WW395-18AE: 9,5 g/t über 7,1 Meter- WW395-14AE: 3,8 g/t über 6,0 MeterA Zone Nord & A Zone Deeps Zentral2- WA380-003AE: 6,6 g/t über 9,0 Meter- AA38ACC-06AR: 5,3 g/t über 6,0 MeterMason2- BM1890-22AE: 3,3g/t über 23,0 Meter und 5,4g/t über 11,0 Meter- BM1890-21AE: 4,4 g/t über 11,0 Meter- BM1890-24AE: 6,5 g/t über 5,0 Meter- BLB13-06AE: 9,0 g/t über 3,0 MeterCowcill 2- BCB13-03AE: 3,3 g/t über 11,9 Meter- BC1704-012AE: 4,4 g/t über 4,9 Meter1. Geschätzte wahre Breiten2. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Die neuen Ergebnisse, die aus dem Tiefbohrprogramm bei Western Flanks gemeldet wurden, sind weiterhin sehr gut und zeigen robuste Ergebnisse aus dem südlichen Abschnitt der Zone. Diese Ergebnisse bauen auf den zuvor gemeldeten starken Tiefbohrergebnissen aus dem zentralen Abschnitt von Western Flanks auf und bieten mehr Vertrauen in die Beständigkeit der Goldmineralisierung bis zu 250 Meter unterhalb der aktuellen Goldmineralressource Western Flanks, die in der Tiefe weiterhin offen ist. Die Ergebnisse der Bohrungen in der südlichen Zone ergaben starke Abschnitte mit 9,5 g/t auf 7,1 Metern und 3,8 g/t auf 6,0 Metern.Die dritte Reihe von Ergebnissen aus der neuen Zone Mason unterstützt weiterhin unsere Interpretation eines bedeutenden goldmineralisierten Systems, das parallel und westlich der Zone Larkin verläuft. Die neuen Ergebnisse beinhalten Abschnitte von 5,4 g/t auf 11,0 Metern und 6,5 g/t auf 5,0 Metern, die auf dem zuvor gemeldeten besten Mason-Abschnitt von 12,0 g/t auf 17,0 Metern aufbauen (siehe Karora-Pressemitteilung vom 25. Oktober 2022). Die Tatsache, dass vier neue Bohrlöcher bei Mason signifikante Goldmineralisierungsergebnisse lieferten, ist sehr ermutigend für das Potenzial von Mason, eine robuste neue Bergbaumöglichkeit bei Beta Hunt südlich der Alpha Island Fault zu sein.Außerdem meldeten wir weitere starke Ergebnisse aus dem nördlichen und mittleren Abschnitt der Scherflächen A Zone Deeps und Cowcill, einschließlich 6,6 g/t auf 9,0 Metern (A Zone Deeps) und 3,3 g/t auf 11,9 Metern (Cowcill). Die Ergebnisse der Zone A bestätigen die Fortsetzung der Mineralressource in der Tiefe. Bei Cowcill bestätigen die Ergebnisse das Potenzial für eine neue Goldmineralressource parallel und östlich der Mineralressource Larkin.Insgesamt bestätigen die heute gemeldeten Ergebnisse das Potenzial für ein beträchtliches kontinuierliches Wachstum der Mineralressourcen bei Beta Hunt, das auf mehrere Jahre mit beeindruckenden Unzenzuwächsen bei unserem Vorzeigeprojekt folgt.Vom 1. Oktober 2022 bis zum 15. Dezember 2022 wurden bei Beta Hunt insgesamt 37 Goldressourcen-Definitions- und Explorationsbohrungen über 9.152 Meter niedergebracht. Die Goldbohrungen konzentrierten sich auf die Erweiterung und Auffüllung der Western Flanks, der A Zone Deeps und der Mason und Cowcill Zonen südlich der Alpha Island Fault.Die Goldbohrergebnisse mit einem Gehalt von mehr als 1 g/t und deren Standorte im Zeitraum vom 14. Oktober bis 9. Dezember 2022 sind in Abbildung 1 dargestellt und in Tabelle 1 und 2 detailliert beschrieben. Die Bohrergebnisse beinhalten auch Bohrungen, die auf Nickel abzielen und ebenfalls auf eine Goldmineralisierung untersucht wurden.Abbildung 1: Grundrissansicht von Beta Hunt mit allen Bohrspuren mit Goldergebnissen, die im Zeitraum vom 14. Oktober bis 9. Dezember 2022 erhalten wurden. Signifikante Ergebnisse sind gekennzeichnet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68955/23012023_DE_KRR_Karora_de.001.pngWestern Flanks Deeps: Die Bohrungen werden fortgesetzt, um die neigungsabwärts verlaufende Fortsetzung der Goldmineralisierung unterhalb des südlichen Teils der aktuellen Mineralressource zu erproben. Die Ergebnisse für den mittleren Teil wurden bereits gemeldet und enthielten Abschnitte mit 13,6 g/t auf 5,3 Metern und 2,7 g/t auf 6,7 Metern (Karora-Pressemitteilung vom 2. August 2022). Erste Ergebnisse aus dem südlichen Teil wurden ebenfalls bereits gemeldet und umfassten Abschnitte mit 3,6 g/t auf 5,4 Metern und 3,1 g/t auf 10,8 Metern (Karora-Pressemitteilung vom 25. Oktober 2022). Neue Ergebnisse der Bohrungen im neigungsabwärts verlaufenden südlichen Teil der Lagerstätte wurden nun erhalten, wobei die bedeutenden Abschnitte im Folgenden hervorgehoben werden1 :- WW395-18AE: 9,5 g/t über 7,1 Meter - am Rande der aktuellen Ressource (Abbildung 2)- WW395-14AE: 3,8 g/t über 6,0 Meter - Erweiterung der aktuellen Ressource- WW386SP-11AE: 3,0 g/t über 4,0 Meter - Erweiterung der aktuellen Ressource1. geschätzte tatsächliche Breiten.In Kombination mit den zuvor gemeldeten Ergebnissen weisen die neuen Ergebnisse auf die Kontinuität des Goldsystems Western Flanks von 150 bis 250 Metern unterhalb der aktuellen Mineralressource hin, wobei das System in der Tiefe und entlang des Streichs weiterhin offen ist.Abbildung 2: Querschnitt der Western Flanks Deeps - südlicher Bereich mit Blick nach Norden und zentriert um das Bohrloch WW395-18AE. Fenster +/- 95 m.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68955/23012023_DE_KRR_Karora_de.002.pngA Zone Nord und A-Zone Deeps-Central: Die Bohrungen in der Zone A sind auf die Bohrungen an den westlichen Flanken des Hunt Blocks abgestimmt und sollen den Wachstumsplan von Karora unterstützen, indem sie die aktuelle Mineralressource aufwerten und erweitern. Im Rahmen des aktuellen Programms füllten die Bohrungen den nördlichen Rand der Mineralressource auf und erprobten die neigungsabwärts verlaufende Fortsetzung der Goldmineralisierung unterhalb des zentralen Teils der Lagerstätte. Zu den neuen Ergebnissen gehören bedeutende Abschnitte1 , die im Folgenden hervorgehoben werden:A Zone Deeps- WA380-003AE: 6,6 g/t über 9,0 Meter - Erweiterung der aktuellen Ressource- WA380-006AE: 4,4 g/t über 5,7 Meter - Erweiterung der aktuellen RessourceA Zone Nord- WA380-003AE: 2,8 g/t über 10,0 Meter - Auffüllung der bestehenden Ressource- WA380-006AE: 14,8 g/t über 2,0 Meter - Auffüllung der bestehenden Ressource1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Die Ergebnisse der A Zone Deeps bestätigen die Erweiterung der Mineralisierung 100 bis 150 Meter unterhalb der aktuellen Mineralressource.Mason und Cowcill: Die Ergebnisse wurden von vier Bohrlöchern geliefert, die gebohrt wurden, um die interpretierte Mineralisierung der Zone Mason zu erproben, die sich etwa 100 bis 200 Meter westlich der Zone Larkin und parallel zu dieser befindet. Alle Bohrlöcher lieferten signifikante Ergebnisse1 , die auf den zuvor gemeldeten Ergebnissen von 6,0 g/t auf 13 Metern in Bohrloch BM1890-25AE und 12,0 g/t auf 17,0 Metern in Bohrloch BM1941SP3-01AE (siehe Karora-Pressemitteilungen vom 23. August 2022 und 25. Oktober 2022) aufbauen und das Potenzial für eine neue Bergbaumöglichkeit südlich der Alpha Island Fault aufzeigen.- BM1890-22AE: 3,3 g/t auf 23,0 Metern und 5,4 g/t auf 11,0 Metern;- BM1890-21AE: 4,4 g/t auf 11,0 Metern;- BLB13-06AE: 9,0 g/t auf 3,0 Metern;1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Die Ergebnisse der nördlichsten Bohrlöcher (BM1890-22AE/21 AE) deuten darauf hin, dass Mason Teil desselben Goldsystems ist, das auch die Mineralressource Larkin hervorbrachte (Abbildung 3.). Bohrloch BLB13-06AE ist das südlichste Bohrloch, das die Zone Mason erprobte (Abbildung 1). Dieses Bohrloch ergab einen Abschnitt mit 9,0 g/t auf 3,0 Metern, was auf das Potenzial der Mineralisierung hinweist, sich über einen 700 Meter langen Streichen zu erstrecken.Abbildung 3: Mason-Larkin-Querschnitt, Beta-Block mit Blick nach Norden, mit Hervorhebung der jüngsten Mason-Bohrergebnisse aus BM1890-21AE/22AE. +/-5m Fenster.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68955/23012023_DE_KRR_Karora_de.003.pngSignifikante Ergebnisse1. werden auch weiterhin für die Cowcill Zone geliefert (Abbildung 4):- BCB13-03AE: 3,3 g/t über 11,9 Meter- BCB13-01AE: 2,4g/t über 9,0 Meter1: -Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.Diese Abschnitte bauen auf den zuvor gemeldeten Ergebnissen auf und untermauern das Potenzial der Zonen Mason und Cowcill, neue Bergbaumöglichkeiten südlich der Alpha Island Fault zu eröffnen. Beide Zonen befinden sich noch in einem relativ frühen Stadium ihrer Erschließung und wurden bisher entlang des Streichens praktisch nicht auf eine Goldmineralisierung untersucht, da der Schwerpunkt in der Vergangenheit auf Nickelzielen entlang des ultramafischen/basaltischen Kontakts in diesen Gebieten lag.Abbildung 4: Larkin-Cowcill-Querschnitt, Beta-Block mit Blick nach Norden, mit Hervorhebung der jüngsten Cowcill-Bohrergebnisse aus BCB-01AE/03AE. +/- 20m Fenster.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68955/23012023_DE_KRR_Karora_de.004.pngWeitere Erweiterungs- und Infill-Bohrungen in den Zonen Mason und Cowcill sind für 2023 geplant.Eine aktualisierte Ressourcen- und Reservenschätzung wird voraussichtlich später im ersten Quartal 2023 veröffentlicht werden.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.Bei Beta Hunt werden alle Bohrkernproben von Karora-Personal entnommen. Die Proben für die Goldanalyse werden an SGS Mineral Services in Kalgoorlie versandt, wo sie aufbereitet und mittels einer 50-Gramm-Brandprobe analysiert werden. Alle Gold-Diamantbohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten mindestens eine Leerprobe und ein zertifiziertes Referenzmaterial ("CRM") pro Charge sowie ein CRM oder eine Leerprobe pro 20 Proben. Bei Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung wird nach der sichtbaren Goldmineralisierung ein grober Blindwert eingefügt, der sowohl als grobe Spülung dient, um eine Verunreinigung nachfolgender Proben zu verhindern, als auch als Test für das Verschmieren von Gold von einer Probe zur nächsten, das möglicherweise auf eine unzureichende Reinigung des Brechers und der Mühle zurückzuführen ist. Das Labor muss außerdem mindestens 1:20 Nasssiebe an den pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % bei -75 µm durchgehen. Die Proben für die Nickelanalyse werden zur Aufbereitung an SGS Australia Mineral Services in Kalgoorlie verschickt. Die Pulpe wird dann zur Untersuchung nach Perth transportiert. Die Analysetechnik ist ICP41Q, ein ICP-AES-Paket mit vier Säureaufschlüssen. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze (25.000 ppm Ni) liegen, werden mit der gleichen Technik und einer größeren Verdünnung (ICP43B) erneut analysiert. Alle zur Nickeluntersuchung eingereichten Proben enthalten mindestens ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) pro Charge, wobei mindestens ein ZRM pro 20 Proben verwendet wird. Wenn bei QAQC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, haben das Personal von Karora und das Laborpersonal von SGS die Probleme aktiv verfolgt und als Standardverfahren korrigiert. Karora Resources Inc. ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Im Juli 2022 erwarb Karora die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen seinen Betrieben zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.Rob Buchanan, Direktor, Investor RelationsT: (416) 363-0649www.karoraresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die sich unter anderem auf die Produktionsprognose, das organische Wachstumsprofil und das Potenzial der Mine Beta Hunt und des Goldbetriebs Higginsville, der Projekte Aquarius und Two Boys, der Goldmine Spargos und des Grundstücks Lake Cowan beziehen.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.