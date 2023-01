Gold und Silber halten sich noch immer in luftigen Höhen

Die Goldrallye war so schnell, dass viele sie nicht mitbekamen

Die Rallye des Euros steht auf tönernen Füßen und somit auch die Dollarschwäche

Der Goldpreis hielt sich in der letzten Woche wieder stark oberhalb der neuen Unterstützung von 1.900 $ und beendete die Handelswoche mit 1.926 $. Der steile Aufwärtstrend seit Anfang November, in dem der Goldpreis bereits um mehr als 300 $ je Feinunze angestiegen war, ist aktuell noch immer intakt. Ein bisher noch immer schwacher US-Dollar, der im USD-Index immer wieder aufs Neue die Tiefs der letzten Monate testet, verhindert bisher Gewinnmitnahmen und somit eine Korrektur am Goldmarkt.Die starke Rallye des Goldpreises in den letzten drei Monaten ereignete sich ohne Mittelzuflüsse in ETF-Produkte, deren Bestände aktuell niedriger sind als noch Anfang November, bevor die Rallye begonnen hatte. Kurios! Ein großer Teil der Rallye gründet auf den Einbruch des US-Dollars, doch ist damit der gesamte Preisanstieg nicht zu erklären. Der ETF-Goldvolatilitätsindex der CBOE ist folglich auch noch auf einem unverändert niedrigen Niveau, was ebenfalls dafürspricht, dass dieser Preisanstieg noch nicht an seinem Ende angekommen ist und man auf eine weitere Aufwärtsbewegung bei Gold setzen kann, am besten nach einer Korrektur dieser Rallye.Der Goldmarkt ist aktuell weit von einer Manie oder Kaufpanik entfernt, da dieser Preisanstieg so schnell vonstattenging, dass die eher trägen und prozyklisch agierenden Fondsmanager noch nicht beteiligt waren. Die große Frage ist also, was trieb den Goldpreis zu dieser Rallye? War China, das binnen der letzten drei Monate 100 Tonnen Gold am offenen Markt gekauft hatte, ein wichtiger Faktor dieser Rallye?Auch die US-Terminmarktdaten zeigen, dass die Spekulanten am Goldmarkt bisher nur moderat an der Rallye teilgenommen hatten und es noch Luft nach oben gibt. Angesichts der Gemengelage stellen Preisrücksetzer weiterhin Kaufchancen dar, die man nutzen sollte.Jedoch scheint eine Korrektur nun jederzeit denkbar und wahrscheinlich zu sein nach der starken Rallye am Goldmarkt, sobald der US-Dollar wieder zur Stärke neigt. Der Euro war in den letzten drei Monaten diametral gegensätzlich zum US-Dollar von 0,97 $ auf 1,09 $ angestiegen, was einen plötzlichen Wechsel des Sentiments widerspiegelt, nachdem der Bluff der Notenbanker mit dem Einknicken der Bank of England aufgeflogen war und man seither auch auf ein Einknicken der FED wettet.Die Terminmarktdaten für den Euro offenbaren jedoch, dass bereits die Masse der Spekulanten Long im Euro positioniert sind und das Sentiment somit bereits extrem bullisch ist. Die Netto-Longposition der Spekulanten ist mittlerweile auf den zweithöchsten Stand der Geschichte angestiegen, wie folgender Chart zeigt.Die EZB hatte bereits angekündigt, im Sommer frühzeitig ihren Zinsanhebungszyklus beenden zu wollen. Auch wenn die Energiepreise in Europa mittlerweile wieder auf Vorkriegsniveau gefallen sind, sehe ich fundamental und geldpolitisch wenig Gründe, die für eine restriktivere Geldpolitik der EZB im Vergleich zur FED und somit einem stärkeren Euro zum US-Dollar sprechen würden.Die Rallye des Euros könnte man demnach als Dead-Cat-Bounce interpretieren, angesichts dieser schlechten Terminmarktdaten. Die Rallye des Euros und somit die Talfahrt des US-Dollars neigen sich nicht nur ihrem Ende zu, sondern auch neue Tiefs beim Euro sind auf Sicht von einem Jahr denkbar. Spätestens wenn die Märkte nicht nur ein Einknicken der FED einpreisen, sondern auch ein Einknicken der EZB, deren Spielraum viel geringer ist, wie das Anleihekaufprogramm "TPI" der Europäischen Zentralbank zeigt, sollte der US-Dollar wieder zur Stärke neigen.Die Inflationsrate in den USA fiel zuletzt auf 6,5% zum Vorjahr und die Märkte haben das Thema größtenteils abgehakt, weshalb sie glauben, die US-Notenbank könne jederzeit mit neuen Zinssenkungen aufwarten, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten würde. Ich hatte in den letzten Artikeln bereits erklärt, warum erneute Zinssenkungen keinen erneuten Konjunkturaufschwung nach sich ziehen werden, weshalb die FED direkt zu neuen QE-Programmen übergehen dürfte, wenn es ernsthafte Gefahren für die Stabilität des Kreditgeldsystems geben sollte.Die Wachstumsrate für das Geldmengenaggregat M2 des US-Dollars, die aufgrund der QE-Programme zeitweise um 27% zum Vorjahr gewachsen war, fiel zuletzt auf null Prozent im Dezember. Nicht immer, aber oft, war die Entwicklung der Geldmenge M2 ein Vorläufer für die Entwicklung der US-Inflationsrate in der näheren Zukunft, was den Glauben der Marktteilnehmer, dass die Inflation kein Problem mehr sei, nur verstärkt.