Goldman Sachs: "Bullischer Mix" für Rohstoffe

Wie Kitco.com berichtet, steht den Rohstoffen laut Goldman Sachs ein vielversprechendes Jahr bevor. Die Kombination aus niedrigen Lagerbeständen und dem makroökonomischen Umfeld werde die Preise in die Höhe treiben.Der Rohstoffsektor werde im Jahr 2023 "überdurchschnittliche Gesamtrenditen" erzielen und voraussichtlich andere Anlageklassen übertreffen, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Die Aussichten seien nach einer schwachen zweiten Jahreshälfte 2022 für 2023 sehr positiv, da sich China angesichts niedriger Lagerbestände wieder öffne, erklärte Jeff Currie, Leiter der Bereichs Rohstoffforschung.Bei einer Präsentation letzte Woche hatte Currie bereits seine bullische Einstellung geteilt: "Man kann sich keinen bullischeren Mix für Rohstoffe ausdenken. Der Angebotsmangel ist in jedem einzelnen Markt, den Sie betrachten, offensichtlich, ob es sich nun um Lagerbestände auf kritischem Betriebsniveau oder um erschöpfte Produktionskapazitäten handelt."Bereits im Jahr 2020 hatte Goldman einen Superzyklus bei den Rohstoffen vorausgesagt. Diese jüngste Einschätzung steht also im Einklang mit dem langfristigen Ausblick der Bank.Gold werde laut der Bank voraussichtlich von einem schwächeren US-Dollar und einem weltweiten Trend zur Entdollarisierung profitieren: "Insbesondere Gold dürfte an der Schwelle zu einem anhaltenden Aufwärtstrend stehen, da die Entdollarisierung Gold sehr begünstigt... und das zu einer Zeit, in der sich die Fed wahrscheinlich zunehmend auf Wachstumssorgen konzentriert und ihren Zinserhöhungspfad verlangsamt, was eine Stabilisierung der ETF-Bestände ermöglicht. Wir sind der Meinung, dass eine anhaltende Abschwächung des US-Dollars eine Zutat für einen ziemlich bedeutenden Aufwärtstrend bei den Rohstoffen darstellt."© Redaktion GoldSeiten.de