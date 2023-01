Der langsame Wandel beschleunigt sich

Die weltweit führenden CEOs, Politiker und andere Weltverbesserer waren letzte Woche in Davos, Schweiz, und diskutierten darüber, wie sie unsere kollektiven Probleme lösen und Chancen für ihre eigenen Unternehmen schaffen können. Die wichtigsten Gespräche fanden inoffiziell statt, und viele der öffentlichen Reden waren reine Performance-Kunst. (Leider war ich nicht eingeladen, obwohl ich ein paar Gedanken habe, die sie hören sollten).Auch wenn diese Veranstaltung etwas mehr Ausgewogenheit vertragen könnte, sind solche Diskussionen dennoch wichtig. Wir können die wirtschaftlichen Aussichten nicht vollständig verstehen, weder für große Unternehmen noch für einzelne Anleger, ohne die globalen Kräfte zu berücksichtigen, die sie beeinflussen.Und diese Kräfte sind nicht nur wirtschaftlicher Natur. Politische, soziale, demografische und andere Faktoren beeinflussen die Art und Weise, wie Nationen miteinander handeln und interagieren. Technologie - und der Zugang zu ihr - ist unglaublich wichtig. Die Welt lebt von Energie. Wir nennen diese Mischung "Geopolitik", und sie ist nur schwer von der Wirtschaft zu trennen. Dies wurde uns im Jahr 2022 eindringlich vor Augen geführt, als Russland mit seinem Angriff auf die Ukraine neben der kinetischen auch eine wirtschaftliche Kriegsführung einleitete. Die globalen Wirtschaftsaussichten änderten sich fast über Nacht, da die Regierungen auf unerwartete Weise reagierten.Das Problem mit der Geopolitik ist jedoch oft, dass sich Trends so langsam entwickeln. Sie sind zwar deutlich sichtbar, werden aber im Vergleich zu auffälligeren, unmittelbareren Ereignissen leicht übersehen. Mit Blick auf das Jahr 2023 sollten wir uns also ein paar Dinge vor Augen führen, die sich als wichtig erweisen könnten, vielleicht früher als wir denken. Ein Tipp: Sie betreffen hauptsächlich China.Die meisten Wirtschafts- und Marktprognosen für 2023 drehen sich um die Bemühungen der Federal Reserve zur Bekämpfung der Inflation. Ihre politischen Entscheidungen sind in der Tat wichtig. Allerdings ist die Inflation ein bewegliches Ziel. Sie reagiert auf andere Kräfte. Die Ereignisse in China könnten in diesem Jahr von entscheidender Bedeutung sein. Chinas aggressive "Null-COVID"-Strategie hat die Weltwirtschaft seit 2020 maßgeblich beeinflusst. Rückblickend ist es schon erstaunlich, wie schnell Peking reagiert hat.Die Außenwelt erfuhr erstmals Ende Dezember 2019 von der mysteriösen grippeähnlichen Krankheit, die Wuhan heimsuchte. Mitte Januar 2020 hatte China den Verkehr innerhalb des Landes eingestellt, Millionen von Menschen in ihren Häusern eingeschlossen und in aller Eile Krankenhäuser und Quarantänelager errichtet. Die Lockdowns waren wirklich drakonisch und legten einen Großteil der Wirtschaft buchstäblich lahm.Dies schuf eine "pfadabhängige" Situation. Führende Politiker können keine so drastischen, plötzlichen Veränderungen durchsetzen und dann sagen: "Hoppla, schon gut". Diese Politik gefährdete die soziale Stabilität, aber auch ein Rückzieher war ein Risiko. Also wurde Null-COVID fortgesetzt, mit Auswirkungen weit über China hinaus. Das hatte viel mit den Verlangsamungen und Unterbrechungen der Versorgungskette zu tun, die anderswo zu Inflation führten. China war weit über ein Jahrzehnt lang der Wachstumsmotor der Welt. Dann war es das nicht mehr.Dann, Ende 2022, scheint Xi Jinping beschlossen zu haben, dass Null-COVID seinen Nutzen überlebt hat. Die Gründe dafür sind nicht ganz klar. Manche meinen, es sei eine Reaktion auf die Proteste gegen die Lockdowns gewesen. Das ist zwar möglich, aber ich vermute, dass die Proteste nur ein Vorwand für etwas waren, das Xi ohnehin tun wollte. Vielleicht beschloss er, dass es besser sei, den Schmerz zu überwinden und weiterzumachen.Das Virus breitet sich ungehindert in einer Bevölkerung mit geringer Immunität aus. Es ist schwierig, von außen zu wissen, wie schlimm die Bedingungen sind, aber einige der Berichte sind entsetzlich (36.000 Todesfälle am Tag aus einigen Quellen, andere mehr oder etwas weniger. Alle privaten Schätzungen, die ich gesehen habe, sind deutlich höher als die offiziellen Berichte). Aber irgendwann wird es ein Ende haben. Und was dann?Wirtschaftlich gesehen liegt der Schlüssel darin, wann und in welchem Umfang sich der chinesische Konsum wieder erholen wird. Dies ist weltweit von Bedeutung, da die wiederhergestellten Verbraucherausgaben Chinas Energie- und Rohstoffimporte wahrscheinlich in die Höhe treiben werden - möglicherweise so sehr, dass die Preise erheblich steigen. Das Team von Gavekal Dragonomics beobachtet all dies genau und ist der Meinung, dass die Erholung kurz bevorsteht. Dies ist aus ihrem Bericht vom 17. Januar:"Die alles überragende Frage ist nun, wie schnell sich die Wirtschaft erholen wird, wenn die aktuelle Infektionswelle vorüber ist. Hochfrequenz-Indikatoren deuten darauf hin, dass die Erholung bereits eingesetzt hat: Reisen und Mobilität nehmen zu, während das chinesische Neujahrsfest näher rückt, angetrieben durch die aufgestaute Nachfrage von Menschen, die in den letzten zwei Jahren aufgrund der COVID-Kontrollen ihre Familien nicht besuchen konnten. Dennoch hat sich die Lage noch nicht vollständig normalisiert.Die Passagierzahlen im Flug- und Bahnverkehr stiegen bis zum 16. Januar wieder auf 70% bzw. 84% des Niveaus von 2019. Der private Straßenverkehr ist sogar noch stärker: Die Stauindices in 100 Großstädten liegen jetzt wieder auf dem Niveau von 2019, und der Pkw-Verkehr auf den Autobahnen ist um 16% höher, wahrscheinlich weil einige Reisende öffentliche Verkehrsmittel meiden, um das Infektionsrisiko zu minimieren.Unsere Umfragen deuten darauf hin, dass viele Verbraucher immer noch über neue COVID-Stämme wie XBB.1.5 beunruhigt sind, und die Haushalte könnten Zeit brauchen, um zu normalen Ausgabenmustern zurückzukehren, insbesondere nach dem geringen Einkommenswachstum im letzten Jahr. Die Einnahmen an den Kinokassen zum Beispiel steigen zwar, haben aber immer noch nur etwa 30% des Niveaus vor der Pandemie erreicht.Auch die Immobilienverkäufe werden etwas länger brauchen, um sich zu erholen. Während des chinesischen Neujahrsfestes werden in der Regel nur wenige Transaktionen getätigt, und die Bedenken der Hauskäufer gegenüber finanziell angeschlagenen Bauträgern bleiben bestehen, auch wenn die politischen Entscheidungsträger die Unterstützung für den Sektor weiter ausbauen, was den Markt mit der Zeit ankurbeln dürfte.Der Basisfall ist, dass sich der Verbrauch im Januar und Februar deutlich erholt, auch wenn er möglicherweise erst Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht - dies wird zum Teil von der Verbreitung von XBB.1.5 abhängen. Dennoch stimmen die Hochfrequenzdaten etwas optimistischer, was den bevorstehenden Aufschwung angeht."Wenn Gavekal recht hat, dürften wir ab Mitte des Jahres eine stärkere chinesische Rohstoffnachfrage erleben. Wie viel? Nun, vergleichen Sie es mit den USA im Jahr 2021. Die aufgestaute Nachfrage und das Konjunkturprogramm führten zu einem gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung. In China könnte es zu einer ähnlichen Entwicklung kommen, die sogar noch stärker ausfallen könnte, da die normale Wirtschaftstätigkeit dort noch stärker unterdrückt wurde. Man könnte es auch mit der Zeit nach 2008 vergleichen, als Peking versuchte, das Wachstum mit massiven Infrastrukturprojekten, Geisterstädten usw. aufrechtzuerhalten. Diesmal könnte es eher auf natürliche Weise als auf zentrale Anweisung geschehen.In jedem Fall könnte dies dazu beitragen, die Inflation auf der ganzen Welt aufrechtzuerhalten, da die wiederhergestellte chinesische Nachfrage die Energie- und Rohstoffpreise in die Höhe treibt. Es könnte aber auch sein, dass dies nicht vollständig inflationär ist. Der Immobilienboom in den USA könnte sich weiter verlangsamen, wenn die chinesische Bautätigkeit die Baumaterialien verteuert. Wie sich das alles entwickelt, wird ein Schlüsselfaktor für die Fed-Politik in diesem Jahr sein. Ich vermute, dass es die Prognosen "höher für länger" unterstützen wird, aber wir werden sehen.