Gold, Silber und ihre Bergbauunternehmen entwickeln sich besser als der allgemeine Markt

Der Dow Jones hat weiterhin Schwierigkeiten, seine BEV -5%-Linie im untenstehenden Bear's Eye View Chart zu durchbrechen. Am Montag der letzten Woche unternahm er den dritten gescheiterten Versuch seit August letzten Jahres, diese Marke zu überschreiten. Die Tatsache, dass der Dow Jones die Woche mit einem BEV von -9,30% und damit knapp über der BEV-10%-Linie schloss, ist meiner Meinung nach ein Hinweis auf eine Erschöpfung des Marktes. Was ist passiert? Zwei Quellen der "Liquidität" für die Bullen trocknen aus:• Der FOMC hat seine "Liquidität" aus dem Finanzsystem abgezogen; 410,75 Milliarden Dollar seit Mai,• Die NYSE-Margin-Schulden sind seit ihrem Höchststand im Oktober 2021 um 290 Milliarden Dollar gesunken.Ich werde später in diesem Artikel mehr dazu sagen. Für meine Leser ist dies keine Neuigkeit, aber ich denke, für die meisten Menschen schon, und es gibt keinen Grund zu glauben, dass sich diese beiden für die Bullen sehr negativen Trends in nächster Zeit umkehren werden. Ich vermute, dass das Problem mit der -5%-Linie des Dow Jones BEV darin besteht, dass die professionellen Geldverwalter längerfristig bearisch eingestellt sind, so dass sie in die Marktstärke hinein verkaufen, wann immer sie diese finden, wie z.B. direkt unter der -5%-Linie des Dow Jones BEV.Es ist schön, Bargeld zu haben, wenn der Markt billiger wird. Wenn Sie nie Bargeld haben, um zu kaufen, wenn der Markt billiger wird, liegt das vielleicht daran, dass Sie nie bei einem Höchststand in die Stärke hinein verkauft haben? Und ich glaube, wir befinden uns an einem Höchststand. Der Dow Jones hat seit seinem letzten Allzeithoch am 4. Januar (2022) einen schweren Stand.Das klingt nach einem guten Rat, den ich an meine Leser weitergeben kann: Heben Sie etwas Bargeld auf und haben Sie es nicht eilig, wieder in den Markt einzusteigen, bis der Dow Jones irgendwo unter seiner BEV-Linie von -30% liegt. Nun, das bin nicht ich! Ich bin dafür, bei diesen Niveaus Barmittel zu beschaffen. Aber ich würde erst dann wieder in den Markt einsteigen, wenn der Dow Jones deutlich unter seiner BEV-Linie von -60% liegt, weil ich glaube, dass wir auf einen historischen Bärenmarkt zusteuern. Warum ist das so?Ein Problem ist, dass die Federal Reserve und ihr Bankensystem eine zu hohe Verschuldung von Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen gefördert haben, und das ist kein kleines Problem.Dann sind da noch die Hunderte von Billionen an dubiosen Derivaten, die das Finanzsystem für Zinssätze und Anleihen geschaffen hat. Wenn die Anleiherenditen irgendwann in der Zukunft auf ein unbekanntes Niveau steigen, wird dies zu massiven/überwältigenden Ausfällen im globalen Bankensystem führen. Das ist niemals positiv für den Aktienmarkt. Aber für Gold, Silber und Minenaktien ist das etwas völlig anderes.Das Schöne an der Talsohle eines großen Bärenmarktes ist, dass Herr Bär und sein Aufräumkommando am Ende den größten Teil des Mülls, den ein Finanzsystem während der vorangegangenen Hausse angesammelt hat, aufgesammelt und abtransportiert haben. Schulden (Anleihen und Bankkredite), die nie mehr bedient werden können, und stark überbewertete Vermögenswerte werden entweder abgeschrieben oder ganz aus den Bilanzen gestrichen.Menschen, die diesem Prozess ausgesetzt sind; Menschen, die in einem Bärenmarkt dem Marktrisiko ausgesetzt sind, werden erleben, dass ein Dollar ihres Kapitals viel weniger wert wird. Es gibt einen Witz aus den deprimierenden 1930er Jahren: Wenn man an der Börse einen Dollar verdienen will, fängt man am besten mit vier an. In der Talsohle steht der Markt unter Schock angesichts der Verwüstungen, die überall zu sehen sind. Die Angst ist bei einem Bärenmarkt-Tief echt. Aber unter dem Gesichtspunkt der Risikoprämie sollten Sie nicht vergessen:• Markthochs bieten minimale Erträge und maximale Risiken für die investierten Mittel,• Marktböden bieten maximale Erträge und minimale Risiken für investierte Gelder.Die beiden oben genannten Marktaxiome sind heute so wahr wie eh und je. Schauen wir uns die Bear-Eye-View-Werte für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge, in der folgenden Tabelle an. Vor langer Zeit, in der ersten Novemberwoche 2021, wies diese Tabelle 66 neue Allzeithochs auf, während alle anderen Indices (mit Ausnahme des XAU) weniger als 5% von einem neuen Allzeithoch entfernt waren. Vierzehn Monate später sieht diese Tabelle wie folgt aus. Die glamourösen Werte des NASDAQ sind um 30% oder mehr gefallen (Platz 17-19).Die Leute halten immer noch an ihnen fest und hoffen auf einen Aufschwung. Vielleicht wird das auch passieren. Aber höchstwahrscheinlich werden die Leute diese Verlierer nicht verkaufen, bis Herr Bär sie von den Fehlern ihres Weges überzeugt hat, in einem Bärenmarkt optimistisch zu sein. Es ist traurig, aber auf lange Sicht verdienen Kleinanleger an der Börse kein Geld, weil sie sich weigern, bei einem Tiefstand zu kaufen oder bei einem Höchststand zu verkaufen.Sehen Sie sich an, wie Gold in der Woche abschneidet (rechte Tabelle). Es ist auf Platz 1, der XAU liegt auf Platz 4 und Silber auf Platz 5. Eine schöne Veränderung im Vergleich zu vor neun Wochen. Diese Statistiken basieren auf dem Markthoch vom 05. November 2021 in dieser Datenreihe. Auch wenn die Renditen der Edelmetalle nicht überragend waren, so waren sie doch besser als das Geld, das in den heißen NASDAQ-Aktien der vergangenen Jahre verloren ging.Das Problem mit den ehemals heißen NASDAQ-Aktien ist, dass sie immer noch weit überbewertet und überbesetzt sind, was bei den Edelmetallwerten nicht der Fall ist. Sehen Sie sich das nachstehende BEV-Chart des XAU an. Der Kurs erreichte im Januar 2016 ein Allzeittief, das 83% unter seinem Allzeithoch vom April 2011 lag und von dem er sich noch nicht vollständig erholt hat.Das bedeutet, dass die Risiken nach wie vor gering sind und das Potenzial für finanzielle Gewinne bei den Goldbergbauaktien hoch bleibt. Der künftige Ruhm, den ich für den XAU sehe, wird nicht über Nacht eintreten, und es wird schlechte Tage auf dem Markt für den XAU geben. Aber längerfristig, in Monaten und Jahren, wird der XAU wieder bis zu seiner BEV-Null-Linie (0,0%) ansteigen, was ein neues Allzeithoch darstellt, während andere Marktgruppen in die höllischen Tiefen abrutschen werden. Auch wenn es "Marktexperten" gibt, die mir da widersprechen würden.