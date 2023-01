Wachstumserwartungen für China auf 17-Jahreshoch: Umfrage

Am vergangenen Wochenende hat nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Wasserkaninchens begonnen. Die Kombination aus Kaninchen und Yin-Wasser "verheißt ein ruhigeres Jahr 2023 im Vergleich zu den turbulenten Erfahrungen des letzten Jahres", schreibt die CLSA in ihrem jährlichen Feng-Shui-Index. Die Deutsche Bank hingegen glaubt, dass 2023 "ein Jahr des Übergangs zu mehr Normalität nach dem Bust-and-Boom-Muster der letzten Jahre sein wird".Unabhängig davon, ob dies zutrifft oder nicht, setzen globale Fondsmanager darauf, dass Aktien und Rohstoffe in der Region China ein starkes Jahr erleben werden, da sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nach drei langen Jahren des Lockdowns allmählich wieder öffnet. Eine von der Bank of America im Januar durchgeführte Umfrage zeigt, dass 91% der Vermögensverwalter glauben, dass sich China im Jahr 2023 wieder "vollständig öffnen" wird. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber Dezember 2022. Auch die Wachstumserwartungen für das Land sind auf einem 17-Jahreshoch.Es wird prognostiziert, dass die Aktien chinesischer Unternehmen im Jahr 2023 ihre Schwellenländerkollegen übertreffen werden. Morgan Stanley rechnet mit einer Rendite von 10% und Citi Global Wealth Investments mit 20%. Dies dürfte den Aktien in den umliegenden asiatischen Märkten Auftrieb geben, einschließlich großer Exporteure wie Südkorea und Taiwan sowie beliebter chinesischer Reiseziele wie Thailand und Indonesien.Werfen Sie einen Blick darauf. Die in Hongkong notierten Aktien sind in den letzten drei Monaten um 37,5% gestiegen, während der S&P 500 um 7,7% zulegte, was auf den Wiedereröffnungsoptimismus zurückzuführen ist. Zu den Spitzenreitern im Hang Seng Composite Index gehören die in Macau ansässigen Reise- und Kasinotitel, darunter MGM China mit einem Plus von 196% im gleichen Zeitraum und Wynn Macau mit einem Plus von 170%.Die Hoffnung auf eine Wiedereröffnung und die Aufhebung der Quarantäne- und Testmaßnahmen aus der COVID-Ära lassen die Aktien von Reiseveranstaltern, darunter auch Fluggesellschaften, derzeit in die Höhe schnellen. Dies gilt insbesondere für asiatische Fluggesellschaften, da Chunyun zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder in Aktion tritt.Chunyun, das Frühlingsfest, ist die 40-tägige chinesische Reisezeit, die als die größte jährliche Wanderung der Menschheit in der Geschichte angesehen wird. Nach Angaben des chinesischen Verkehrsministeriums werden in dieser Saison schätzungsweise mehr als 2 Milliarden Flug-, Straßen- und Bahnreisen unternommen, doppelt so viele wie im letzten Jahr, aber immer noch 70% des Niveaus vor Ausbruch der Pandemie im Jahr 2019.Um sich auf den zusätzlichen Zustrom kommerzieller Flugreisender vorzubereiten, hat die chinesische Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) mehr als 10.000 zusätzliche Flüge genehmigt, darunter rund 3.500 Flüge nach Peking, Shanghai und Guangzhou.Nach Angaben der Trip.com Group, Chinas größtem Online-Reisebüro, sind die Flugbuchungen für das chinesische Neujahrsfest im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegen, während die Zahl der geplanten Inbound-Flüge im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 150% zugenommen hat. In der vergangenen Woche erklärte Jane Sun, CEO von Trip.com, in Davos, Schweiz, dass der Freizeitreiseverkehr in China jetzt das Niveau von 2019 übersteigt und dass sich die Gesamtkapazität der kommerziellen Luftfahrt bis zum dritten Quartal dieses Jahres wieder normalisieren wird.Jahrelang war China der weltweit größte Verbraucher einer Reihe von Metallen und Rohstoffen, darunter Stahl, Eisenerz, Blei, Kupfer, Rohöl und vieles mehr. Mit der Wiedereröffnung des Landes positionieren sich viele Produzenten und Investoren, um die nächste potenzielle Welle zu erwischen.So meldete BHP , der weltgrößte Bergbaukonzern, für den Sechsmonatszeitraum bis zum 31. Dezember einen Rekordausstoß an Eisenerz, da das Unternehmen davon ausgeht, dass die Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft die Nachfrage nach Metallen ankurbeln wird. Das Unternehmen produzierte in diesem Zeitraum 132 Millionen Tonnen Eisenerz und wird nach eigenen Angaben seine Kupfer- und Nickelproduktion steigern.Dr. Copper, so genannt, weil die Preisentwicklung des Metalls oft die Gesundheit der Wirtschaft widerspiegelt, ist aufgrund der Erwartung einer stärkeren Nachfrage aus China und eines knappen weltweiten Angebots gestiegen. Seit seinem 52-Wochentief im Juli ist das Metall um etwa 30% gestiegen und wird nun für über 9.300 Dollar je Tonne gehandelt. Darüber hinaus hat der 50-tägige gleitende Durchschnitt zum ersten Mal seit etwa einem Jahr den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt überschritten, was auf ein bullisches "goldenes Kreuz" hindeutet.Kupfer, Nickel, Lithium und andere wichtige Metalle sind aufgrund der laufenden Umstellung auf saubere Energien für ein Wachstum gerüstet. Die jüngste Schätzung von Bloomberg New Energy Finance besagt, dass die globale Energieindustrie in den nächsten drei Jahrzehnten Metalle im Wert von 6 Billionen US-Dollar benötigen wird, um die von den Regierungen bereits erlassenen Null-Kohlenstoff-Vorgaben zu erfüllen.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 23. Januar 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.