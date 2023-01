Debatte über das Schuldenlimit: Absurdes Theater

In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, genauer gesagt in den 1950er Jahren, gab es in Europa eine Bewegung, die sich "théâtre de l'absurde" nannte und in deren Mittelpunkt Theaterstücke standen, die sich mit den Ideen des Existenzialismus befassten und zum Ausdruck brachten, was passiert, "wenn die menschliche Existenz keinen Sinn oder Zweck hat und die Kommunikation zusammenbricht", was im Wesentlichen das ist, was diese Woche im Kongress geschieht.Da der Januar ein nachrichtenarmer Monat ist, zaubern die Medien eine Geschichte nach der anderen aus dem Hut, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen und gleichzeitig die völlig unbegründete Befürchtung zu schüren, dass der amerikanische Regierungsapparat auf irgendeine unbedeutende Art und Weise bald wegen Zahlungsunfähigkeit, die bei Überschreitung der "Schuldengrenze" eintritt, stillgelegt werden könnte.Ich kann mich nicht erinnern, wie oft ich in meiner Laufbahn als Marktbeobachter und Liebhaber aller "papierlosen" Dinge Politikern und MSM-Kommentatoren zuhören musste, die alle möglichen Ängste und Wutausbrüche über "verschwenderische Staatsausgaben" oder "bürokratische Großzügigkeit" schürten, um dann festzustellen, dass sich ihre Bezwinger in "fiskalpolitischer Verantwortung" und "administrativer Rechenschaftspflicht" verlieren. Letztendlich ist der Lärm, der aus den Hallen der Gesetzgeber in Washington (und Ottawa) und auf der ganzen Welt (denken Sie an Tokio) widerhallt, genau das - Lärm.Der neue Begriff dafür ist heutzutage "Gaslighting", eine Form der psychologischen Manipulation, die darauf abzielt, bei einer bestimmten Person oder Gruppe Zweifel zu säen. Nennen Sie es Lärm oder nennen Sie es Gaslighting; es geht schon seit Jahren so, aber seit diejenigen, die für die Übermittlung von "Nachrichten" zuständig sind, beschlossen haben, keine Fakten mehr zu liefern und stattdessen Meinungen einzufügen, hat der Begriff "Fake News" an Häufigkeit und Aktualität in einem erschreckenden Tempo zugenommen.Die Medien, die die politischen Aufsteiger ins Rampenlicht rücken, die uns mit Vorahnungen von leeren Gebäuden in Washington und Ottawa aufgrund von Finanzierungsdefiziten Angst einjagen wollen, möchte ich bitten, die Zuschauer stattdessen zu ermutigen, sich an vergangene Debatten über die Schuldenobergrenze zu erinnern und sich die Ergebnisse genau zu merken, die nie, niemals, schlecht waren. Denn die Schuldenobergrenzen werden immer angehoben, und die Schecks werden immer ausgestellt, weil der öffentliche Dienst nie ohne Mittel auskommen kann.Ersparen Sie mir also bitte das Drama und die Tinte und den Strom, die nötig sind, um einen Absatz nach dem anderen, einen Ton nach dem anderen mit moralischer Entrüstung und Empörung zu produzieren, weil sich die Staatsverschuldung einem Niveau nähert, bei dem Zahlungsfähigkeit Liquidität übertrumpft.Wir alle wissen, dass sich die Staatsverschuldung der kritischen Phase nähert, und es gibt keinen besseren Ort, um das Ergebnis zu beobachten, als Tokio, wo die Bank of Japan täglich Dutzende von Milliarden Dollar ausgibt, um die Zinskurve zu verteidigen. Was ich in Japan beobachte, ist das Herz und die Seele des "théâtre de l'absurde", denn die BoJ-Beamten drucken ungeniert Milliarden und Abermilliarden von Dollar, um das Deflationsmonster abzuwehren, das eigentlich schon vor etwa 40 Jahren da war.Der Unterschied zwischen der US-Notenbank und der japanischen Zentralbank besteht darin, dass Ben Bernanke vor einigen Jahren bei einer Anhörung vor dem Kongress der Welt erklärte, dass sie niemals "Geld drucken" und mit unbewegter Miene dasaß, während die Abgeordneten im Repräsentantenhaus mit dem Kopf nickten und sich gegenseitig zuzwinkerten, wobei sie sorgfältig darauf achteten, dass keine heißen Mikrofone oder Überwachungskameras die List aufdecken konnten.Im Gegensatz dazu sprangen die Japaner auf die Frage, wie sie ihre Anleihen- und Aktienmärkte zusammenhalten und gleichzeitig den Yen verteidigen konnten, von ihren Stühlen auf, hielten Megaphone in der Hand und schrien: "Wir drucken Geld!", um dann hysterisch zu lachen, während die Kameras davonschwirrten und das Publikum applaudierte.Was sich seit 2001 auf den japanischen Kapitalmärkten abgespielt hat, ist wahrhaftig ein absurdes Theater, denn die japanische Zentralbank hat buchstäblich jede Staats- und Unternehmensanleihe inhaliert, während sie gleichzeitig riesige Mengen an REITs, börsengehandelten Fonds und Aktien besaß. Die Zahl, die im Bereich der japanischen Staatsanleihen verwendet wird, ist 55%, denn das ist der Prozentsatz der japanischen Staatsanleihen, die sich derzeit im Besitz der BoJ befinden und, wie ich hinzufügen möchte, mit gedruckten Yen gekauft wurden, die nach Lust und Laune einer außer Kontrolle geratenen Zentralbank geschaffen wurden.Zum Vergleich: Als die Bank of England gezwungen war, ihre Pensionsfonds durch den Ankauf britischer 10-Jahresstaatsanleihen zu retten, gab sie schätzungsweise 5 Milliarden USD aus. Im Gegensatz dazu gibt die Bank von Japan diesen Betrag jeden Tag morgens und nachmittags aus, um die Zinssätze der Zinskurve zu drücken und die inländischen Kreditkosten zu begrenzen. Das Ergebnis einer solchen Absurdität hat man schon an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten gesehen, etwa in der Weimarer Republik um 1922 und in Venezuela um 2000.