Technische Marktanalyse vom 25.02.2022: Gold

Quelle: ProRealTime.com

Der Goldpreis legt immer weiter zu und bewegt sich in kleinen Schritten auf die 2.000er-Marke zu. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren werden dabei völlig ignoriert, was bei einem solch starken Trend nicht ungewöhnlich ist. Die jüngste kleine Gegenbewegung dauert nur wenige Tage und zeigt, dass kleinste Abwärtsbewegungen immer wieder für Käufe genutzt werden. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Marke von 2.000 USD in den kommenden Monaten wieder erreicht wird.© Christoph GeyerCFTe