Silver Institute: Trends in der indischen Investitionsnachfrage

Das Beratungsunternehmen für Edelmetalle Metals Focus hat im Auftrag des Silver Institute einen Bericht verfasst, der sich mit der Entwicklung der Silberinvestments in Indien befasst.Der Markttrendbericht mit dem Titel "Trends in Indian Investment Demand" (Trends in der indischen Investitionsnachfrage) untersucht die wichtigsten Komponenten dieses Marktes, darunter physische Silberinvestitionen, börsengehandelte Produkte, digitales Silber, den indischen Terminmarkt und die Aussichten für eine Notierung von Silber an der India International Bullion Exchange.Laut den Marktexperten machen Indiens physische Silberinvestitionen in Form von Barren und Münzen ein Drittel der gesamten indischen Silbernachfrage aus. In dieser Zeit kauften indische Kleinanleger den Angaben zufolge rund 730 Mio. Unzen Silber, was 90 Prozent der weltweiten Silberminenproduktion des Jahres 2022 entspricht. Nach zwei Jahren zurückhaltender Käufe kam es im Jahr 2022 zu einer gesunden Erholung der physischen Investitionen, die auf 79,4 Mio. Unzen anstiegen, den höchsten Wert seit 2015.Dieses Wachstum habe zu einem Rekordhoch bei den indischen Silberimporten beigetragen, die im vergangenen Jahr auf 304 Mio. Unzen anstiegen und damit den Rekord von 2015 (260 Mio. Unzen) deutlich übertrafen.Den Bericht finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de