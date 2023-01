Russische Goldexporte gingen 2022 u. a. in die Schweiz und nach China

Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax meldet, hat die Schweiz im Jahr 2022 laut Schweizer Zollbehörden 28,5 Tonnen Gold im Wert von 1,57 Mrd. Franken aus Russland importiert. Dies sei ein Anstieg um das 1,6-Fache gegenüber 2021. Die Statistik belege, dass die Goldimporte aus Russland in die Schweiz im März und April 2022 vollständig zum Erliegen kamen, im Mai jedoch wieder aufgenommen wurden und bis zum Jahresende anhielten.Laut den chinesischen Zollbehörden haben sich die Goldeinfuhren aus Russland nach China im Jahr 2022 auf 6,7 Tonnen im Wert von 387 Mio. US-Dollar belaufen. Auch hier handle es sich um einen Anstieg um das 1,6- bis 1,7-Fache gegenüber dem Vorjahr.Interfax zufolge wurden im Jahr 2021 etwa 80% des in Russland geförderten Goldes über Großbritannien exportiert. Großbritannien stellt ein wichtiges globales Drehkreuz für den Umlauf und die Lagerung von Edelmetallen dar. Im März 2022 setzte die London Bullion Market Association angesichts des Ukraine-Konflikts den "Good Delivery"-Status für russische Raffinerien aus, und im Sommer verhängte das Vereinigte Königreich ein Embargo für Goldlieferungen aus Russland.Den britischen Zollstatistiken zufolge wurde russisches Gold nach einer Unterbrechung im März noch im April und Juni in das Land geliefert, allerdings nur in symbolischen Mengen. Seit Juli gab es keine Lieferungen mehr nach Großbritannien.Der russische Zolldienst hat im Februar 2022 die Veröffentlichung von Daten über Goldexporte eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de